محمد صلاح: كل سنة وأنتم طيبين

حرص النجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول وقائد منتخب مصر على تهنئة الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المباراة.

كتب صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "X": عيد سعيد وكل سنة وأنتم طيبيين.

وكان ليفربول تعادل مع مانشستر يونايتد بهدفين لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء تسجيل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني عبر ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما.

ويأتي ليفربول ثانيا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف آرسنال المتصدر بفارق الأهداف، حيث يملك الفريقين نفس عدد النقاط (71 نقطة).

ورفع محمد صلاح رصيده التهديفي إلى 17 هدفا ليتواجد في المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف أوتكينز مهاجم أستون فيلا (18 هدف)، و إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي المتصدر بـ 19 هدفا.

ويستعد ليفربول لمواجهة أتالانتا الإيطالي يوم الخميس المقبل على ملعب أنفيلد في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

