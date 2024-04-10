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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح: كل سنة وأنتم طيبين

صلاح
صلاح

حرص النجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول وقائد منتخب مصر على تهنئة الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المباراة.

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أرقام محمد صلاح كلمة السر لليفربول أمام اليونايتد في الدوري الانجليزي

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محمد صلاح: شحاتة أهم صفقات يناير في الزمالك

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رقم قياسي منتظر لمحمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

كتب صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "X": عيد سعيد وكل سنة وأنتم طيبيين.

وكان ليفربول تعادل مع مانشستر يونايتد بهدفين لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهد اللقاء تسجيل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني عبر ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما.
ويأتي ليفربول ثانيا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف آرسنال المتصدر بفارق الأهداف، حيث يملك الفريقين نفس عدد النقاط (71 نقطة).
ورفع محمد صلاح رصيده التهديفي إلى 17 هدفا ليتواجد في المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف أوتكينز مهاجم أستون فيلا (18 هدف)، و إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي المتصدر بـ 19 هدفا.
ويستعد ليفربول لمواجهة أتالانتا الإيطالي يوم الخميس المقبل على ملعب أنفيلد في ربع نهائي الدوري الأوروبي.
 

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