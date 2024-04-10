أرقام محمد صلاح كلمة السر لليفربول أمام اليونايتد في الدوري الانجليزي

استطاع محمد صلاح نجم فريق ليفربول، عدة أرقام مميزة بعدما سجل هدفًا في مباراة مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى ليفربول مع مانشستر يونايتد في قمة منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الأولد ترافورد" وتعادلا بهدفين لمثليهما.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف التعادل، لصالح ليفربول، في الدقيقة 84 من ضربة جزاء.

وحسبما ذكرت شبكة "أوبتا" العالمية، فإن محمد صلاح يُعد أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف على ملعب "أولد ترافورد" ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي برصيد 6، متجاوزًا رقم ستيفن جيرارد 5.

ليس هذا فقط، بل أصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية أمام مانشستر يونايتد، في الملعب نفسه.

إلى جانب كون محمد صلاح أكثر لاعب في الدوري الإنجليزي تسجيلًا للأهداف أمام مانشستر يونايتد، برصيد 11 هدفًا.