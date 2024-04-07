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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رقم قياسي منتظر لمحمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

صلاح
صلاح

يسعى الدولي محمد صلاح نجم ليفربول لتحقيق رقم قياسي جديد خلال زيارته لملعب أولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كشف حساب محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد والتي تجمع بينهما على ملعب الأخير في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويعتبر ملعب أولد ترافورد أكثر ملعب سجل عليه محمد صلاح أهدافا منذ تواجده لاعبا ضمن صفوف ليفربول في 2017.

نجح محمد صلاح في تسجيل 8 أهداف مع ليفربول على ملعب أولد ترافورد خلال 7 مباريات بإجمالي 605 دقيقة، لكن لم يسجل أي لاعب من قبل ضد مانشستر يونايتد في 4 مباريات متتالية على ملعب أولد ترافورد في مسابقة البريميرليج.

لكن قد ينجح صلاح في تحقيق هذا الرقم الغير مسبوق أمام مانشستر يونايتد على ملعب الاولد ترافورد حال سجل هدفا في شباكهم خلال مباراة اليوم.
 

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