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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح: شحاتة أهم صفقات يناير في الزمالك

محمد شحاتة لاعب الزمالك
محمد شحاتة لاعب الزمالك

قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر أن الصفقة الاهم التى قام بها ادارة الزمالك هي محمد شحاتة لاعب المنتخب الاوليمبي وطلائع الجيش السابق مشيرا الى انه لاعب صغير السن ولكن يملك شخصية قوية داخل المستطيل الاخضر ويستطيع تحمل المسئولية دون اى رهبة.

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وأضاف محمد صلاح بأن محمد شحاتة سيعوض فقدان فرجاني ساسي وامام عاشور نظرا لامكانياته المختلفة 
فى الوقت نفسه أثني محمد صلاح على مستوي أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الابيض مؤكدا بأن مع توالى المشاركة فى المباريات سيتحسن بشكل كبير 
فيما يري محمد صلاح بأن عبدالله السعيد كان لاعب كويس ولكن الان لن يستطيع الدفاع والجري بنفس الطريقة بتاعت الماضى

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