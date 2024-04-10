أبو الليف يفجر مفاجأة عن حجم ثروته بالعملة الأجنبية في البنوك.. فيديو

كشف المطرب نادر أبو الليف، عن حجم ثروته في البنوك، قائلا: أنا الحمد لله مستور ورصيدي في البنوك 200 جنيه، و150 دولار.

وأضاف نادر أبو الليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: طرحت خلال الفترة الماضية دويتو مع هبة مختار لأغنية بعنوان الراجل الحنين رزق، وأسير بخطوات سابقة وسعيد بعملي مع الفنان هشام عباس في هتفرج علينا".

وكشف المطرب نادر أبو الليف، عن أسباب ابتعاده عن الفن، موضحا أنه لم يتلق أي عروض، وكل العروض المقدمة له عبارة عن غناء تترات للمسلسلات أو مسرحيات، وأرحب جدا بالعودة إلى التمثيل بشرط :"الورق يكون كويس وأجسد دور محترم".

لم أنتقص من حماقي وتامر حسنى

كشف المطرب نادر أبوالليف، تفاصيل خلافه مع الفنان تامر حسنى والمطرب محمد حماقي، قائلا: "الاتنين مقامهم عالي وفوق رأسي وإخواتي وحبابيتي وكلمات أغنية تاكسي واقع ملموس ومحسوس ولم انتقص من قدرهم وأنا أقدم منهما في عضوية نقابة المهن الموسيقية وأكبر منهم سننا.

وتابع نادر أبوالليف، أنا بغني من 1983، وكلمات الأغنية: أنا اللي كان فارسني بغني من تالتة ابتدائي من قبل تامر حسني و محمد حماقي، جت كدة مع المؤلف مداعبة ومحبة".

لست مونولوجست

وعلق المطرب نادر أبو الليف، على تصريحاته بأنه ليس مونولوجست، قائلا: لم قلق منهم أو أتنمر عليهم ولكن هذا واقع فأن مطرب ولست مؤديا أو مونولوجست.

وأضاف، أنا مقيد في نقابة المهن الموسيقية بهذه الصفة، موضحا أنه يقدم مونولوج وهناك فرق بين الاثنين لأن المونولوجست، هو من يضحك الجمهور، أما المونولوج هو ناقد فني.

وتابع، هناك أعضاء نقابة لا يصلحون للغناء وأصواتهم نشاذ، موضحا أنه لم يقف ضد مؤدي المهرجانات لكن أنا ضد الكلمة الإسفاف والفن الهابط التي يجرح مشاعر الجمهور.

“مطرب أغاني هابطة”

وفي وقت سابق من شهر رمضان، حل الفنان نادر أبو الليف، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي تحدث خلاله عن العديد من الأسرار الفنية والشخصية، متحدثًا عن تفاصيل خلافه مع الشاعر أيمن بهجت قمر .

كشف الفنان نادر أبو الليف، تفاصيل خلافه مع نجل شقيقته الشاعر أيمن بهجت قمر، مؤكدًا أنه أول من وضع قمر على طريق الفن، موضحًا أنه لا توجد أي علاقة تجمعهم في الوقت الحالي.

وقال أبو الليف، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": كنت عامل ألبوم اسمه سلف ودين، وده كان أول ألبوم للشاعر أيمن بهجت قمر، واللي بيقول أني معملتش نجاح بعد ما سيبت أيمن بهجت قمر، أنا أسف ليه ولكن مش أيمن بهجت قمر اللي نجحني، ربنا اللي نصفني لأنه عالم بحالي وتعبت وشقيت علشان أوصل لـ ده.

نادر أبو الليف: مش أيمن بهجت قمر اللي نجحني.. وكان صعبان عليا علشان والده توفى

وتابع: أنا أول واحد دخلت أيمن بهجت قمر ستوديو، وأنا أول واحد شجعه يكتب أغاني، الكلام ده سنة 1995، هو قريبي وخدته معايا الاستوديو وفي شهود على الكلام ده، وفي إثباتات علشان أنا خاله وكان صعبان عليا أن والده توفى الشاعر والسيناريست الكبير بهجت قمر، وهو ابن أختي وبدأ يقولي والنبي يا خالو خدني معاك ستوديو وأنا عايز أكتب أغاني وغنيلي أغنية.

وأضاف: خليت خالد سلامة الموزع يقعد معاه ويفهمه الدنيا، وخدت منه أغنية، وبعدين عملت معاه ألبوم كله سلف ودين، ودلوقتي علاقتنا اتقطعت خلاص وأنا الموضوع بالنسبة لي لا يعني لي شيء لأن الرزق من عند ربنا مش العبد، فأنا مش من النوع اللي ممكن أخسر دمي علشان جنيه أو شغل، إحنا في دم بينا وقرابة حتى لو هو أنكر ده، أنا مديت له إيدي على أساس أنه ابن أختي، إن كان هو بيقول أن أنا مطرب أغاني هبطة، ولو قولت في حقه كلمة وحشة هبقى أنا كمان كده.

واختتم: أنا لاقيته طالع في برنامج بيقول أنا اشتغلت في بداياتي مع ناس أشباح ومطرب أغاني هابطة، طيب مطرب الأغاني الهابطة ده أنت كنت بتروح معاه الاستوديو تتحايل عليه ليه؟ كنت بتقوله والنبي يا خالو عايز اكتبلك أغنية ليه؟ كل واحد بيبان في الظروف، وربنا يهديه ويديه على قدم ضميره ونيته.



