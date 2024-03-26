نادر أبو الليف: أيمن بهجت قمر قال عليا مطرب أغاني هابطة

حل الفنان نادر أبو الليف ، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي تحدث خلاله عن العديد من الأسرار الفنية والشخصية، متحدثًا عن تفاصيل خلافه مع الشاعر أيمن بهجت قمر .

كشف الفنان نادر أبو الليف، تفاصيل خلافه مع نجل شقيقته الشاعر أيمن بهجت قمر، مؤكدًا أنه أول من وضع قمر على طريق الفن، موضحًا أنه لا توجد أي علاقة تجمعهم في الوقت الحالي.

وقال أبو الليف، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": كنت عامل ألبوم اسمه سلف ودين، وده كان أول ألبوم للشاعر أيمن بهجت قمر، واللي بيقول أني معملتش نجاح بعد ما سيبت أيمن بهجت قمر، أنا أسف ليه ولكن مش أيمن بهجت قمر اللي نجحني، ربنا اللي نصفني لأنه عالم بحالي وتعبت وشقيت علشان أوصل لـ ده.

نادر أبو الليف: مش أيمن بهجت قمر اللي نجحني.. وكان صعبان عليا علشان والده توفى

وتابع: أنا أول واحد دخلت أيمن بهجت قمر ستوديو، وأنا أول واحد شجعه يكتب أغاني، الكلام ده سنة 1995، هو قريبي وخدته معايا الاستوديو وفي شهود على الكلام ده، وفي إثباتات علشان أنا خاله وكان صعبان عليا أن والده توفى الشاعر والسيناريست الكبير بهجت قمر، وهو ابن أختي وبدأ يقولي والنبي يا خالو خدني معاك ستوديو وأنا عايز أكتب أغاني وغنيلي أغنية.

وأضاف: خليت خالد سلامة الموزع يقعد معاه ويفهمه الدنيا، وخدت منه أغنية، وبعدين عملت معاه ألبوم كله سلف ودين، ودلوقتي علاقتنا اتقطعت خلاص وأنا الموضوع بالنسبة لي لا يعني لي شيء لأن الرزق من عند ربنا مش العبد، فأنا مش من النوع اللي ممكن أخسر دمي علشان جنيه أو شغل، إحنا في دم بينا وقرابة حتى لو هو أنكر ده، أنا مديت له إيدي على أساس أنه ابن أختي، إن كان هو بيقول أن أنا مطرب أغاني هبطة، ولو قولت في حقه كلمة وحشة هبقى أنا كمان كده.

واختتم: أنا لاقيته طالع في برنامج بيقول أنا اشتغلت في بداياتي مع ناس أشباح ومطرب أغاني هابطة، طيب مطرب الأغاني الهابطة ده أنت كنت بتروح معاه الاستوديو تتحايل عليه ليه؟ كنت بتقوله والنبي يا خالو عايز اكتبلك أغنية ليه؟ كل واحد بيبان في الظروف، وربنا يهديه ويديه على قدم ضميره ونيته.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.