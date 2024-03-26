نادر أبو الليف يروي تفاصيل تعرضه للقتل

حل الفنان نادر أبو الليف ، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي تحدث خلاله عن العديد من الأسرار الفنية والشخصية، كاشفًا تفاصيل تعرضه لمحاولة قتل .

كشف الفنان نادر أبو الليف، عن تعرضه لمحاولة قتل داخل المستشفى، بجانب حديثه عن علاقته بـ طليقته الفنانة علا رامي.

وقال نادر أبو الليف، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": تعرضت لمحاولة قتل وأنا في المستشفى سنة 2015، كنت في غيبوبة وعندي المدام وأخوها وعديلي، والدكتور قالهم لازم تجيبوا الدواء ده قبل 8 الصبح وإلا هيكون في خطر على حياته، وهما لفوا إسكندرية كلها وجابوه وكانوا في المستشفى الساعة 8 إلا تلت، ولقوا واحد طالع جري ولقوا الدنيا مقلوبة، واللي دخل كسر جهاز التنفس من الشق الحنجري والأجهزة سمعت والدكتور جه جري، ومنعوا الزيارة عني، وبلغوا أهلي أنها محاولة قتل.

نادر أبو الليف: بكن للفنانة علا رامي كل التقدير والاحترام

وعن علاقته بطليقته الفنانة علا رامي، فقال أبو الليف: أنا مسيبتش علا رامي لما اتشهرت، وفي بينا عيش وملح وتقدير واحترام، وهي بنت بلد ومحترمة وميطلعش من بوئها العيبة وهي مقالتش ده أبدًا، وأنا بكن للفنانة الكبيرة علا رامي كل التقدير والاحترام لأني كلت في يوم لقمة من إيديها.

نادر أبو الليف: أغنية مبقاش عندي ثقة في حد بتمثل قصة حياتي

كشف الفنان نادر أبو الليف، تفاصيل ألبومه الشهير كينج كونج، مؤكدًا أن أغنية مبقاش عندي ثقة في حد من الألبوم، تمثل حياته بشكل دقيق.

وقال أبو الليف : ألبوم كينج كونج، كان فيه خبرة وخوف من الجمهور لأن لازم أحافظ عليه، وكان لازم أختار الكلمة وأقدم له الحاجة اللي أرتقي بيها ليه، وده كان فكر واتنفذ ولاقى نجاح كبير جدًا الحمد لله رب العالمين، وفي نجوم كتير نجحوا بـ أغنية مبقاش عندي ثقة في حد من الألبوم، واللي نجح بيها رضا البحراوي خلاها شعبي ونجحت معاه.

وعن نجاح أغنية مبقاش عندي ثقة في حد، فعلق أبو الليف: أغنية مبقاش عندي ثقة في حد دي حياتي اللي عيشتها، وتعبت وشقيت واتجرحت وكل ما يخطر على بالك، أغنية فيها قصة حياتي كلها، علشان كده حاسسها أوي ولما بغنيها بعيط من جوايا، لأن كلمة فيها أنا، ولو مكنتش حاسسها كده مكنتش هتطلع بالأداء والطرب والسلطنة والحزن والتعب ده، ولا كان الجمهور هيحبها ولا يستوعبها.

وتابع: أنا كانت الدنيا بايظة معايا ومش باين لها أي ملامح، وقالولي تعالى نعمل ألبوم وكل ما ننزل أغنية ونلاقي الجمهور حاببها هننز أغنية لغاية ما نوصل لألبوم، وكل الأغاني اللي نزلت عملت نجاح ساحق، وبعدين عملت تتر بركوتة وعمل نجاح كبير، والبرنامج نجح بالأغنية طبعًا مع احترامي للنجم الكبير محمد بركات، ولكن الناس كانت بتستنى البرنامج علشان تسمع التتر، فكانوا بيتشدوا للبرنامج عن طريق الأغنية، وربنا كرمني وبقى ليا وجود في الساحة الفنية.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.