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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يتفوق على الجونة بهدف في الشوط الأول من دوري نايل

بيراميدز والجونة
بيراميدز والجونة

أنتهي الشوط الاول من مواجهة بيراميدز والجونة بتقدم الضيوف بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما حاليا على إستاد خالد بشارة في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري نايل .

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تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

وسجل هدف بيراميدز الأول مصطفى فتحي في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول للمباراة. 

وبدأ بيراميدز الشوط الأول بتشكيل مكون من..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي 

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل 

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكا - دودو الجباس.

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