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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجونة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

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بيراميدز ضيفا ثقيلا على الجونة في الدوري الممتاز


ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة في العاشرة من مساء اليوم على استاد خالد بشارة بمدينة الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكا - دودو الجباس

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