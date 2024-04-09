يمكن تشخيص الخرف عن طريق المشي.. طبيب أعصاب يوضح

قد تكون المشية البطيئة علامة مبكرة على التدهور المعرفي، وقد يكون هذا بسبب انكماش الحصين الأيمن، حيث يرتبط هذا الجزء من دماغك بالذاكرة، الأشخاص الذين يمشون أبطأ أو أطول بحوالي خمسة بالمائة كل عام هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

أظهر الأشخاص الذين أصيبوا بمرض الدماغ علامات تباطؤ المعالجة العقلية، وتقول طبيبة الأعصاب ألكسندرا اليوخينا في مقابلة مع MedicForum: "هذا يسلط الضوء على أهمية المشي في تقييم خطر الإصابة بالخرف".

في وقت إجراء الدراسة، كان خطر الإصابة بالخرف أعلى بين "الرافضين المزدوجين"، وتم التعرف عليهم على أنهم أشخاص يسيرون بشكل أبطأ ولكنهم أظهروا أيضًا علامات أخرى للتدهور المعرفي.

وأضافت أليخينا: "بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من التدهور المزدوج لديهم خطر أكبر للإصابة بالخرف من أولئك الذين لديهم فقط المشية أو التدهور المعرفي".

بالإضافة إلى سرعة المشي، يمكن أن يشير المشي أيضًا إلى صحة الدماغ، وقد يتجول المرضى المصابون بالخرف حول المنزل بشكل متكرر أو يغادرونه في أي وقت من النهار أو الليل، هذه ليست الأعراض الوحيدة المرتبطة بالخرف.

تشمل العلامات التحذيرية المبكرة الأخرى للخرف ما يلي:

فقدان الذاكرة

صعوبة في التركيز

صعوبة في أداء المهام اليومية العادية (الارتباك حول التغيير الصحيح عند التسوق)

محاولة متابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة

حيرة في الزمان والمكان

تغيرات في المزاج

ما هو الخرف؟

يستخدم مصطلح الخرف لوصف مجموعة من الأعراض التي تصيب قدرات الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية، وقد تؤثر أعراض الخرف على الحياة اليومية للأشخاص المصابين به.

وويُشار إلى أن الإصابة بالخَرَف لا تحدث بسبب مرض واحد بعينه، بل نتيجة للإصابة بعدة أمراض، ويكون فقدان الذاكرة من أعراض الخرف عادةً وهو في الغالب أحد الأعراض المبكرة للإصابة بهذا المرض، ولكن فقدان الذاكرة وحده لا يعني أنك مصاب بالخرف، إذ قد تختلف الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة.

ويعد داء الزهايمر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخرف لدى كبار السن، إلا أنه توجد أسباب أخرى للإصابة بالخرف، وهناك بعض أعراض الخرف التي يمكن علاجها، وذلك يعتمد على سبب الإصابة به.