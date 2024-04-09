ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟



التعريف الحرفي أو الدلالي لكلمة "زكاة" هو "زيادة" ، كما في النمو (ناما). وتشير الكلمة أيضًا إلى "تحسين" (تحسين) أو "صلاح" أو "حمد" أو "بركة" أو "طهارة" أو "مدح". يستشهد العلماء باستخدامه في الشعر العربي قبل الإسلام. يأتي استخدامها كزكاة في وقت مبكر من نزول القرآن ، وذكرت ثماني مرات في اسور القرآن الكريم التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى من دعوته في مكة.

جذر الصدق

تنبع "الصدقة" من جذر الصدق ، بمعنى أن عمل شخص ما يشهد على اعتقاد يدعي أنه يعتنقه. لذا فإن مشتقات الصدق في اللغة (مثل الصدقة) تدل على الأفعال التي "تؤكد" أو "تدعم" شيئًا ما ، أو "التبرع" بملكية - وهي الأفعال التي تثبت إيمان الفرد بشيء ما أو اقتناعه به. يوضح الفقيه الأندلسي العظيم ابن العربي (د 1146) كيف أن معنى الصدقة في اللغة يعبر عن نفسه في معناه "الصدقة" - بما في ذلك معنى "الزكاة" - كما وردت 12 مرة في سور القرآن الكريم. بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة:

معنى الصدقة مشتق من جذر الصدق لأن الصدقة تعني التبرع بالبضائع والأموال في سبيل الله ، وإثبات إخلاص الفرد ، وظهور إيمان المرء بالقيامة والآخرة في الواقع. (القرضاوي ، فقه الزكاة.

بل إن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال: (الصدقة برهان).

لماذا تستخدم كلمة "الزكاة" في العطاء (التصدق)؟

بتسمية فرائضه الواجبة "الزكاة" في القرآن ، فإن الله يغرس الواقع الروحي لهذه العبادة مع العديد من المعاني اللغوية لهذه الكلمة:

1.إنه يعد بالبركة الإ "للنمو" في الثروة المادية لكل من يدفع من أمواله وممتلكاته الصدقة السنوية التي ألزمها ، مع إعطاء "الزيادة" أيضًا لمن يتقاضى أو ينتفع من دفعها.

2. ويحدث هذا النمو أيضًا روحانيًا وذهنيًا عند من يدفع الزكاة ومن يأخذها.

وبالمثل فإن الزكاة الأعمال الخيرية"تطهر" روح معطيها من الخطيئة و ثروته المادية.

3. وكلمة "زكاة" تدل على "التحلية" ، أي أن المال الذي لم تدفع الزكاة على النحو الواجب يبقى مريرًا ، يفسد ، ويتسبب في تعفن ثروة المرء في الدنيا والآخرة.

ما يميز الزكاة عن الصدقة بالتفصيل

وتميز الزكاة عن الصدقة بسبعة فوارق من حيث العطاء الفردي والتطوعي.

الزكاة هي ثالث أركان الخمسة التي بنى عليها الإسلام. المؤمن بالإسلام يقوم بدفع مبلغ محدد في الصدقات السنوية (في الغالب 2.5 في المائة) من أشكال الثروة الفائضة للأنواع الثمانية من الناس الذين حددهم الله بنفسه في القرآن إما بشكل مباشر المستحقين أو المؤهلين لدفعه.

صدقة لقد أصبحت كلمة "الصدقة" عند المسلمين تعني "الأعمال الخيرية الطوعية" ، ولكن في زمن نزول القرآن وإيصال رسالته الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ، كانت الصدقة تعني الزكاة. لذلك ، فإن الصدقة تشمل معنى الزكاة في الشريعة الإلهية.

ما معنى الزكاة والصدقة لغوياً؟

التعريف الحرفي أو الدلالي لكلمة "زكاة" (تهجئتها أحيانًا "زكاة") هو "زيادة" ، كما في النمو (ناما). وتشير الكلمة أيضًا إلى "تحسين" (تحسين) أو "صلاح" أو "حمد" أو "بركة" أو "طهارة" أو "مدح". يستشهد العلماء باستخدامه في الشعر العربي قبل الإسلام. يأتي استخدامها كزكاة الصدقة في وقت مبكر من نزول القرآن ، وتحدث ثماني مرات في السور (أقسام القرآن الكريم) التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى من دعوته في مكة.

تنبع "الصدقة" من جذر الصدق ، والذي يعني "الصدق" بمعنى أن عمل شخص ما يشهد على اعتقاد يدعي أنه يعتنقه. لذا فإن مشتقات الصدق في اللغة (مثل الصدقة) تدل على الأفعال التي "تؤكد" أو "تدعم" شيئًا ما ، أو "التبرع" بملكية - وهي الأفعال التي تثبت إيمان الفرد بشيء ما أو اقتناعه به. يوضح الفقيه الأندلسي العظيم ابن العربي (د 1146) كيف أن معنى الصدقة في اللغة يعبر عن نفسه في معناه "الصدقة" - بما في ذلك معنى "الزكاة" - كما وردت 12 مرة في سور القرآن الكريم. بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة:

معنى الصدقة مشتق من جذر الصدق لأن الصدقة تعني التبرع بالبضائع والأموال في سبيل الله ، وإثبات إخلاص الفرد ، وظهور إيمان المرء بالقيامة والآخرة في الواقع. (القرضاوي ، فقه الزكاة ، xlvi).

بل إن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال: (الصدقة برهان).

لماذا تستخدم كلمة "الزكاة" في العطاء (التصدق)؟

بتسمية فرائضه الواجبة "الزكاة" في القرآن ، فإن الله يغرس الواقع الروحي لهذه العبادة مع العديد من المعاني اللغوية لهذه الكلمة:

1.إنه يعد بالبركة الإلهية "للنمو" في الثروة المادية لكل من يدفع من أمواله وممتلكاته الصدقة السنوية التي ألزمها ، مع إعطاء "الزيادة" أيضًا لمن يتقاضى أو ينتفع من دفعها.

2. ويحدث هذا النمو أيضًا روحانيًا وذهنيًا عند من يدفع الزكاة ومن يأخذها.

وبالمثل فإن الزكاة الأعمال الخيرية" تطهر" روح معطيها من الخطيئة و ثروته المادية.

3. وكلمة "زكاة" تدل على "التحلية" ، أي أن المال الذي لم تدفع الزكاة على النحو الواجب يبقى مريرًا ، يفسد ، ويتسبب في تعفن ثروة المرء في الدنيا والآخرة.

ما يميز الزكاة عن الصدقة بالتفصيل

تميز الزكاة عن الصدقة بسبعة فوارق من حيث العطاء الفردي والتطوعي.

1-الالتزام: إن القرآن والسنة (أو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم) تجعل الزكاة عبادة واجبة ، كشهادة أن لا إله إلا إله واحد ، محمدًا عليه الصلاة والسلام رسول الله، أو الصلوات الخمس ، أو صيام شهر رمضان ، أو أداء فريضة الحج إلى مكة.

2- دلالتها: الزكاة هي دفعة خيرية إجبارية سنوية وليست ضريبة،إنه استثمار إلهي من المالك الحقيقي لكل الثروة ، الأ وهو اللهمالك كل شيء .

يأتي هذا بعد ذلك بسبب أصحابها الشرعيين (الثمانية المعينين ) عند الاستحقاق.

3- المناسبة: تجب الزكاة على مال صاحبها بعد أو بلوغ الحد الأدنى وتجاوز، سنة قمرية إسلامية واحدة (الحول)وهي في حوزته. قد يكون للأشكال المختلفة للثروة التي تجب فيها الزكاة مصطلحات مختلفة في الحول.