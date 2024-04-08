على الطريقة الإيطالية.. اصنعي بيتزا بالسلامي والموتزاريلا

يعشق الكبار والصغار الـ بيتزا الإيطالية، فتتميز بحشواتها المختلفة، ولكن الجبنة من المكونات الأساسية والتي تعطي مذاق رائع ولذيذ للبيتزا، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بحشوة السلامي.





طريقة عمل بيتزا إيطالية بالسلامي

مكونات العجينة :





دقيق : كوب





ماء دافئ : ثلث كوب





ملح : رشّة





سكر : ملعقة صغيرة





خميرة : ملعقة صغيرة





بيكنج بودر : ربع ملعقة صغيرة







مكونات الحشوة :





صلصة البيتزا : حسب الحاجة





جبن موزاريلا : حسب الحاجة





سلامي : شرائح (حسب الرغبة)





طريقة التحضير

لعمل بيتزا بالسلامي.. ضعي الدقيق، والملح، والسكر، والبيكنج باودر، والخميرة، في وعاء عميق.





أضيفي الماء على خليط الدقيق ثم إبدأي بعجن المكونات حتى تتكون لديكِ عجينة متماسكة.





افردي العجينة بشكل دائري ثم ضعيها في مقلاة مدهونة بالقليل من الزيت.





وزعي صلصة الـ بيتزا على سطح العجينة، ثم أضيفي طبقة من جبن الموزاريلا.





ضعي شرائح السلامي على الوجه بالتساوي.





غطي المقلاة بغطاء محكم ثم اتركي الـ بيتزا لمدة 10 دقائق حتى تنضج.









فوائد تناول الجبنة الموتزاريلا

مصدر للبيوتين

مصدر جيد للبيوتين ويسمى أيضًا فيتامين ب 7، نظرًا لأن هذه المغذيات قابلة للذوبان في الماء، فإن الجسم لا يخزنها، وبالتالي فإن استهلاكها يلبي احتياجاتك الغذائية، إذ يمنع تقصف الأظافر، ويخفض أيضًا مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.





محاربة الأمراض

كونها غنية بفيتامين B2 أو الريبوفلافين، الذي يساعد الجسم على محاربة الأمراض، ونوبات الصداع النصفي، وفقر الدم، كما أثبتت خصائصه المضادة للأكسدة.





السيطرة على الكوليسترول الضار

تحتوي أيضًا على فيتامين ب 3 أو النياسين، والذي يلعب دورًا محوريًا في تحويل الدهون إلى طاقة مناسبة في جسم الإنسان، إلى جانب ذلك، يساعد في السيطرة على الكوليسترول، ويمنع ظهور أمراض مثل مرض السكري والتهاب المفاصل.





غنية بالفيتامينات التي تذوب في الدهون

تحتوي جبنة الموزاريلا أيضًا على فيتامينات مهمة تذوب في الدهون مثل( D و E و A )، وهذه الفيتامينات ضرورية لامتصاص الكالسيوم، ولحماية العظام ولحماية غشاء الخلية.





تقوية العظام

توفر كمية عالية من الكالسيوم، وهو معدن رئيسي مطلوب لصحة أفضل للعظام ولحماية مينا الأسنان، إلى جانب ذلك، يلعب دورًا في حماية عضلات القلب، والتقليل من خطر الإصابة بسرطان القولون.