مظاهر الرحمة فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم

كلام فى الصيام

قال تعالى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم»، وقال: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» وقال: «فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك».

ضرب النبى صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة فى رحمته بكل الخلق إنساناً وحيواناً ونباتاً وجماداً، فكان عليه الصلاة والسلام نموذجاً حياً للأمة فى الرحمة، فأمر برحمة ذى الشيبة فقال: «ليس منا من لم يوقر كبيرنا»، ورحمة بالأطفال فكان يلعب مع أطفاله الحسن الحسين ويرتحلانه حتى وهو يصلى، بل كان يصلى وهو يحمل الحسين والحسين، ويخطب على منبره وهو حامل سبطه، وضرب المثل فى رحمته بزوجاته رضى الله عنهن، فكان يقول: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى»، وقد روى أنه فى بيته صلى الله عليه وسلم كان يعمل بعمل أهل بيته يخصف نعله ويرقع ثوبه ويكنس داره، ويحلب شاته، عليه الصلاة والسلام.

وضرب النبى صلى الله عليه وسلم المثل فى الرفق والرحمة بالحيوان فرأى رجلاً بيضرب حماراً فقال: «من لا يرحم لا يُرحم»، وجاءت إليه شاة تجرى ومن ورائها الجزار بسكينه فقال: «يا أخى سُقها إلى الموت سوقاً رفيقاً»، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة

وليسنّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ونهى عن الصيد الجائز والتمثيل بالحيوان فقال:«لا تمثلوا عباد الله بخلق الله».

ورفق النبى بالمخطئين فرفض الدعاء عليهم يوم الطائف وعفا عنهم يوم فتح مكة واستأذنه شاب فى الزنا فلم ينهره بل أخذ يتحدث معه برفق حتى خرج الشاب وهو كاره للزنا.

إن الرحمة خلق إسلامى رفيع، ونبى الرحمة ضرب المثل للأمة لنقتدى به.