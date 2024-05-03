موعد مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي

يستعد اتحاد جدة لخوض مواجهة جديدة في الدوري السعودي وذلك عندما يواجه أبها على أرضية استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "المحالة" في إطار الجولة الـ30 من عمر المسابقة.

ويبحث الاتحاد عن مصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد فريق أبها بالمركز السابع عشر، ولديه 25 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد وأبها

تنطلق مباراة الاتحاد وأبها مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل المباراة عبر فضائية SSC 1HD ويتولى مهمة التعليق على المباراة حماد العنزي.