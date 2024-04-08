أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية اليوم

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين الموافق 8 أبريل 2024، استقرارًا في البنك المركزي المصري، خاصة العملة الخضراء "الدولار".

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه بالبنك المركزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بالتزامن مع استمرار الصراعات بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة، والصراع بين روسيا وأوكرانيا.

سعر العملات الأجنبيه مقابل الجنيه صباح اليوم 8-4-2024

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 47.48 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه اليوم 51.45 جنيه للشراء و 51.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم 60.00 جنيه للشراء و 60.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم 34.93 جنيه للشراء و 35.04 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه اليوم 6.89 جنيه للشراء و 6.92 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم 52.65 جنيه للشراء و 52.83 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه اليوم 31.31 جنيه للشراء و 31.41 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم 6.56 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.

قرارات البنك المركزي بشأن سعر الصرف

يشار إلى أنه في 6 مارس المنصرم، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكان البنك المركزي المصري ذكر في وقت سابق أن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.