أسعار الدولار بالبنوك اليوم الإثنين 8-4-2024 أمام الجنيه

ننشر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 8-4-2024، في عدد من البنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 47.50 للشراء، 47.60 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 47.51 للشراء، 47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.50 جنيها للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.50 جنيها للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.51 جنيه للشراء.

47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

معدل التضخم في المدن المصرية:

انخفض معدل التضخم في المدن المصرية خلال الشهور القليلة الماضية بعد بلوغه مستويات قياسية العام الماضي، في ظل معاناة مصر - المعتمدة على الاستيراد - من نقص في السيولة الدولارية، وتراجع لقيمة العملة المحلية أمام الدولار في السوق الموازية.

وتوقع المركزي المصري، أن يؤدي رفع الفائدة الأخير إلى "القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم".

ووفقًا لمتوسط توقعات 3 محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1 بالمئة في مارس من 35.1 بالمئة في فبراير.

ويتوقع المركزي المصري أن يتخطى معدل التضخم المعدل المستهدف والمعلن من قِبله البالغ 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

جاء تباطؤ التضخم مدفوعًا بتراجع وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات في مارس إلى 45 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع نسبته 50.9 بالمئة في فبراير