أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه بمنتصف اليوم الإثنين

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 8-4-2024، وفقا للتحديثات في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.43 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.52 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.43 جنيه للشراء.

51.63 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.94 جنيه للشراء.

60.81 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.66 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

153.93 جنيه للشراء.

154.96 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.94 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.06 جنيه للشراء.

13.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.50 جنيها للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.50 جنيها للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.51 جنيه للشراء.

47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

معدل التضخم في المدن المصرية:

انخفض معدل التضخم في المدن المصرية خلال الشهور القليلة الماضية بعد بلوغه مستويات قياسية العام الماضي، في ظل معاناة مصر - المعتمدة على الاستيراد - من نقص في السيولة الدولارية، وتراجع لقيمة العملة المحلية أمام الدولار في السوق الموازية.

وتوقع المركزي المصري، أن يؤدي رفع الفائدة الأخير إلى "القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم".

ووفقًا لمتوسط توقعات 3 محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1 بالمئة في مارس من 35.1 بالمئة في فبراير.

ويتوقع المركزي المصري أن يتخطى معدل التضخم المعدل المستهدف والمعلن من قِبله البالغ 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.