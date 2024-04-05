ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية والمستندات الرسمية وترويجها بالمنيا.

سقوط عصابة تتاجر في العملات الأجنبية المزورة بالمنيا

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، بالإتجار والترويج للعملات الأجنبية المقلدة وتزوير الأوراق والمستندات الرسمية متخذين من إحدى الشقق السكنية بمدينة المنيا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم أكثر من 35 ألف دولار أمريكى مقلد و143،500 جنيه مقلدة والأدوات المستخدمة فـى التزوير وعدد من المستندات المعدة للتزوير وكمية من الأوراق الفارغة الخاصة بطباعة الأوراق النقدية ورخصة قيادة مزورة وأكلاشية خاص بإحدى المصالح الحكومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد وبيع العملات المحلية والأجنبية.

القبض على نصاب لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي في الجيزة

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص كائن بمنطقة العجوزة بالجيزة للنصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بمقابل مادي، والترويج عبر الإنترنت بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافًا للحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الأكاديمية المشار إليها على كمية من العقود بأسماء الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية - مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

ضبط شخصين لإدارتهما كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص بالغربية

وفي سياق اخر ، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة من ضبط شخصين بالغربية لقيامهما بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وتوالت النيابة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام حاصل على ليسانس، فتاة، مقيمين بالغربية، بإدارة كيان تعليمى وهمي بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دراسية مزورة وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.