إمام عاشور يبدأ تدريبات الجري في مران الأهلي
قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إمام عاشور لاعب الفريق، خضع لفحص طبي جديد الساعات الأخيرة ، تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له جراحة في الكتف للاطمئنان على حالته.
وأشار جاب الله إلى أن إمام عاشور حصل على راحة بالأمس فيما يبدأ الوم الجري حول الملعب، ومواصلة تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
وخاض الأهلي مرانه الختامي بالأمس لمباراة إنبي المقرر لها مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في الجوانب الفنية والخططية.