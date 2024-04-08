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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سلة الأهلي يحسم تأهله لنصف نهائي الدوري

سلة الأهلي
سلة الأهلي

تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي  لنصف نهائي دوري السوبر، بعد الفوز على المصرية للاتصالات بثلاث مواجهات، ضمن منافسات ربع النهائي التي تقام بنظام الـbest of 5.

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أقيمت المباراة الثالثة بين الفريقين مساء الأمس، على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي. وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 63-57.

وكان الأهلي قد فاز في المباراة الأولى على المصرية للاتصالات بنتيجة 83-70، وانتهت المواجهة الثانية لصالح الفريق بنتيجة 89-69.

وسيلتقي الأهلي في نصف نهائي دوري السوبر للسلة مع الفائز من مباراة سموحة والزمالك.

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