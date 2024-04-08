كريم محمود عبدالعزيز يكشف سبب زواجه مبكرًا وسر رفض والده (فيديو)

قال الفنان كريم محمود عبدالعزيز، نه كان هادئًا جدًا في قصص الحب التي عاشها، وكان من الوارد أنّ يحب فتاة ، لكن لا يُفصح عن مشاعره لها إلا في وقتٍ ما.

والدي كان لديه مبررات لرفضه الزواج في سن مبكرة.



وقال كريم محمود عبدالعزيز، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، والمطربة أصالة في برنامج بوكادست big time، الذي يُعرض عى فضائية mbc ، عندما كنت في سن الـ 19 عامًا، اقترحت على والدي أنّ أتزوج، وفوجئت برد فعله، فقال لي:" أسكت يلا.. قوم أدخل غرفتك".

تفاصيل تعرفه على زوجته



وكشف كريم محمود عبدالعزيز تفاصيل تعرفه على زوجته،قائلا: "كان بيننا أصدقاء مشتركين في الجامعة، وكنت أسلم عليها أحيانًا، وأتجاهلها أحيان أخرى، حتى تولدت مشاعر الحب تجاهها، وكنت وقتها تجاوزت الـ20 عامًا، رغم أنني كنت أطمح الزواج في عمر الـ19، ومن الوقت تقربت منها بشدة، وعرضت الأمر على والدي مُجددًا، لكنه رفض في البداية، بحجة أنني لازالت صغيرًا، وعقلي لم ينضج بعد، ومع الوقت قد أكتشف زوايا جديدة في الحياة، وقد أشعر وقتها بالندم للاستعجال في فكرة الزواج إلى أن اقتنع في النهاية وتزوجت".

وكان الفنان محمد محمود عبدالعزيز أعرب عن خالص شكره وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إنشاء محور باسم والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مؤكدا أن هذا تقدير أسعدنا كثيرا ويدل على تقدير الدولة لأبنائها ولكل من عمل وضحى من أجلها.



وقال عبد العزيز الابن، عبر حسابه على إنستجرام: "شكر خاص للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وقائدنا العظيم، وشكراً لمصرنا الحبيبة ولكل القائمين عليها على هذه اللفتة وهذا التقدير الذى أسعدنا كثيراً، الذى يدل على تقدير دولتنا العظيمة لأبنائها ولكل قاماتها وفنانينها ولكل من عمل وضحى من أجلها".



وانضم الفنان محمد محمود عبد العزيز إلى أبطال مسلسل "امبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويعمل مخرج العمل حاليًا على التفاصيل النهائية لانطلاق التصوير خلال أيام .

الرواية الأصلية التى حملت اسم "امبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له.

وكان آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "حضرة العمدة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.