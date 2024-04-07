مصطفى شعبان يكشف كواليس دراسته في كلية الطب وسبب تغيير مساره (فيديو)

أكد الفنان مصطفى شعبان، أنه درس الطب لمدة عام واحد، وبعدها حول للاعلام للدراسة بها، موضحا أن لم يخبر أهله بفكر رحيله من كلية طب لإعلام.

تغيير مسار الدراستة من الطب إلى الإعلام

وأضاف مصطفى شعبان، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع على فضائية"القاهرة والناس"، أنه في فترة الدراسة طلب من والديه تغيير مسار دراسته من الطب إلى دراسة الاعلام، معقبا "محستش نفسي في طب خالص و مقدرتش اكمل فيها لقيت نفسي عايز اروح اعلام".

وأشار مصطفى شعبان إلى أن رد فعل أسرته على انتقاله من دراسة الطب لدراسة الإعلام كان الضحك الهستيري ومفاجأة كبيرة لهم، موضحا أنه لم يخبرهم من البداية لعدم توقعه رد فعلهم على هذا الخبر.

موعد عرض مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان الحلقة 27

ويقتصر موعد عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة وموعد الإعادة، إذ يعرض يوميا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، بينما تأتي الإعادة في تمام الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساءً، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة 4.30 مساءً.

من ناحية أخرى، نشب حريق هائل داخل لوكيشن تصوير مسلسل "المعلم" باستوديو الأهرام بمنطقة الجيزة، وانتشرت النيران للأبراج المجاورة له، كما تمكنت قوات الحماية المدينة ورجال المطافي من السيطرة على الحريق، وحرص أبطال العمل علي طمأنة الجمهور وتوضيح ما خلف كواليس الحريق.

أبطال مسلسل المعلم يواسون الجمهور قبل أنفسهم

طمأن الفنان طارق النهري، الجمهور بعد نشوب حريق لوكيشن تصوير مسلسل المعلم، داخل استوديو الأهرام، مؤكداً: الحريق التهم شقة المعلم القديمة ضمن لوكيشن تصوير مسلسل المعلم، ولم يصل إلى ديكور السمك، ولا يوجد أي إصابات، واندلع الحريق بعد مغادرة فريق العمل كاملاً من "لوكيشن" بـ 15 دقيقة فقط".

علقت سهر الصايغ على حريق استوديو الأهرام، قائلة: "الحمدلله أنا بخير، ومافيش إصابات".

أعرب محمد الشواف مؤلف مسلسل"المعلم" عن حزنه، معلقاً: "استديو تصوير مسلسل المعلم اتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم استديو الأهرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب لطفك يا رب".

منذر رياحنة بعد نشوب حريق داخل استوديو الأهرام، قائلاً: "الحمد لله على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل، الكل بخير والحمد لله".

تفاصيل حريق استوديو الأهرام

اندلاع حريق ضخم باستوديو الأهرام في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، داخل "لوكيشن" تصوير مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي يعرض حاليًا الماراثون الرمضاني.

كما أن انتشرت نيران حريق استوديو الأهرام إلى أبراج سكنية بجوار المكان، مما أدى إلي هروب الأهالي للشارع بعد ارتفاع ألسنة اللهب وامتداد الدخان للسماء، ودفعت الحماية المدنية بـ16 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، حيث ان أتلفت نيرانه معدات تصوير وديكورات مسلسل المعلم .