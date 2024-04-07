صعبت عليا نفسي.. تامر عبدالمنعم يكشف علاقة الإخوان باعتزاله التمثيل (فيديو)

كشف الفنان تامر عبدالمنعم، كواليس اعتزاله التمثيل، وعلاقة جماعة الإخوان بذلك، قائلا: "أخويا مات والبعض قل أدبه عليه ودخلوا في حرمانية الموتى".

وأضاف تامر عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور، مساء اليوم : "في لحظة ضعف صعبت عليّا نفسي؛ لأني ماليش ذنب إني أخي توفي، ثم تراجعت فورا عن الاعتزال".

اتقالي أخوك اللي مات ربنا انتقم منك

وتابع : «اتقالي أخوك اللي مات ربنا انتقم منك، ده مكنش تنمر، دي قسوة، ده كلام ميرضيش حد، وكانت أول مرة أبكي، أنا قوي جدا، لكن دي حتة ميدخلهاش إلا واحد حقير».

وأضح تامر عبدالمنعم أن الحُقراء كانوا كُثر في فترة فيلم المشخصاتي 2، وكلهم كانوا إخوان، هم لا يعرفون الرحمة ولا يعرفون ربنا، واتضايقت جدا لكن الفيلم ده هزهم، وعايش بقاله 8 سنين وبيتعرض في ذكرى ثورة 30 يونيو دايما، الإخوان كانوا ناس حقيرة جدا في خصومتهم".

عقب الفنان تامر عبدالمنعم، على هجومه على مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بعدما أخطأ في نطق اسم كوكب الشرق أم كلثوم ونطقه «أم كلثون»، إذ قال له في وقت سابق "شوف حد يقرالك"، وهو ما رد عليه بيكا، وقتها "شوف حد ينضف قلبك".



وتابع عبدالمنعم خلال تصريحاته ببرنامج “العرافة”، المذاع عبر فضائتي “النهار والمحور”، اليوم الأحد، أنه: "ما يجي عليّ الزمن إن حمو بيكا يقولي نضف قلبك وشوف لك فيلم تمثله يبقى الحمد لله إني رديت الرد ده".



وأضاف: "أنا فنان، حمو بيكا مش فنان، ولما يجيبوا حد عشان يبقى نمرة فكاهية ويطلع يجعر في فرح فالناس تتفرج عليه يبقى نسمي القرد فنان لما القرداتي بيجيبه وبيعمل فقرة القرد، فنان دي كلمة كبيرة".



وواصل عبدالمنعم أنه لا يحب المهرجانات، لكن بعض مؤديها يجيدون الغناء مثل عمر كمال، وحسن شاكوش، لافتا إلى أن الأخير أقل كثيرا من عمر كمال.



تامر عبدالمنعم يتحدث عن وفاة شقيقه

وفي سياق متصل، قال عبدالمنعم إن أخاه وافته المنية في ذلك التوقيت، ثم بدأ البعض في الاستهزاء به والخوض في عرضه.

ولفت إلى أنه تلقى العديد من الأدوار الفنية بعد عام 2016، وآخرها دور بمسلسل «جعفر العمدة» للفنان محمد رمضان، منوهًا أن ارتباطه بمشروع «سينما الشعب» حال دون مشاركته بالعمل.