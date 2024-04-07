أطعمة ممنوع أكلها في وجبة الإفطار.. طبيبة تحذر

تناول الأطعمة المكررة والمقلية والمدخنة والحارة في وجبة الإفطار، من العادات السيئة، خاصة عند شرب الشاي مع الطعام.

أطعمة لا ينبغي تناولها على الافطار

ونصحت خبيرة التغذية الروسية مارغاريتا كوروليوفا بالابتعاد عن هذه العادات، وقالت: "يجب في الصباح عدم الإفراط في تناول الأطعمة المعلبة والمالحة، كما أن الأطعمة المقلية والمدخنة والحارة ليست مناسبة لوجبة الإفطار، وبالطبع لا أنصح أي شخص بتناول كميات كبيرة من الأطعمة المكررة والمالحة والسكر مع الدهون".

وأوضحت الخبيرة أنه لا يحبذ تناول الشاي والقهوة التي يتناولهما معظم الناس في وجبة الفطور، مع الطعام أو بعد الطعام مباشرة، أما الكحول والمشروبات الغازية فيجب استبعادها نهائيا من وجبة الفطور.

ولفتت إلى أنه: "عند تناول الشاي مع وجبة الإفطار، لن تمتص المعدة البروتين الموجود في البيض مثلا بصورة جيدة. لذلك من الأفضل شربه بعد نصف ساعة على الأقل من تناول وجبة الإفطار".

ويعد البيض المخفوق والعجة يصلحان تماما لوجبة الإفطار، ولكن من دون النقانق، بل يمكن إضافة كمية من الخضار والمكسرات، لأنه بفضلها يحصل الجسم على مواد مغذية مختلفة.

والبدل لذلك يمكن تناول عصائد الحبوب في وجبة الفطور وكذلك منتجات الألبان المخمرة ومصادر البروتين الكامل المعالجة حرارياً، والخضروات. مشيرة إلى أن الجسم يجب أن يحصل على ما يقرب من 25 بالمئة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

على صعيد آخر، لعصير الطماطم فوائد كثيرة للصحة، منها أنه يساعد على تخفيف التوتر والإجهاد النفسي.

وقالت عالمة الأحياء إيرينا ليالينا، في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "تبلغ نسبة الماء في الطماطم التي يصنع منها عصير الطماطم 90 بالمئة. واعتمادا على ذلك يعتبر هذا العصير حميا. وبالإضافة إلى ذلك هو غني بفيتامينات A، C، B6، PP، K، Mg، والأحماض العضوية ومواد بكتينية. كما أنه يعزز إفراز هرمون السيروتونين، وبالتالي يساعد على تخفيف التوتر والضغط النفسي. ويشير اللون الأحمر إلى وجود مادة الليكوبين في الطماطم، وهي صبغة طبيعية ذات خصائص مضادة للأكسدة".

و يساعد هذا العصير في الحفاظ على الشباب، والحد من أمراض القلب (لأنه يخفض مستوى الكولسترول السيئ، ويزيد من مرونة الأوعية الدموية ويقلل من تكوين جلطات الدم)، والوقاية من السرطان.

ومعظم اللايكوبين موجود في قشور الطماطم الناضجة، والمعالجة الحرارية (الغليان أو التعقيم) عند تحضير عصير الطماطم، تدمر بعض الفيتامينات، في حين مستوى الليكوبين، على العكس من ذلك، تزداد خلال المعالجة الحرارية (أعلى نسبة للوكوبين موجودة في الطماطم المجففة تحت الشمس)".

ولا تنصح العالمة بتناول أكثر من كوبين من عصير الطماطم في اليوم، ويفضل تناولها قبل تناول وجبة الطعام أو بعدها بـ 30 دقيقة.

ولعصير الطماطم خصائص مفرزة للصفراء ومضادة للالتهابات، وبالتالي فهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من انخفاض حموضة المعدة وأمراض الإثني عشر. كما أنه من دون سكر مفيد لمرضى السكر (مؤشر نسبة السكر في الدم في عصير الطماطم منخفض جدا - 38). وعصير الطماطم مفيد للأطفال وأولئك الذين يريدون إنقاص وزنهم. كما يجب على النساء الحوامل شربه لأنه يساعد في التغلب على التسمم والتورم والإمساك. ولكن لا تنصح الأمهات المرضعات بتناوله، لأنه يمكن أن يسبب الإسهال والحساسية لدى الأطفال".

ويمكن إضافة الفلفل الحلو والخضار الورقية والمكسرات وملعقة قشدة إلى عصير الطماطم، و العصير الأكثر فائدة هو عصير ثمار الطماطم الموسمية الناضجة، وليس من الدفيئة الشتوية.

وعند شراء العصير من المتجر، يجب قراءة الملصق، حيث يفضل ألا يحتوي على أي مواد حافظة، باستثناء أحماض الستريك أو الأسكوربيك المسموح بها، ولا منكهات أو الملح أو السكر أو بدائل السكر.

وتنصح بشراء عصير الطماطم المخصص للأطفال، لأنه يحضر وفق تقنية تتوافق مع المعايير التقنية المعتمدة رسميا.