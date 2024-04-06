عودة هواوي تحدث فجوة بمليارات الدولارات في كوالكوم

في الأيام الأخيرة من رئاسة ترامب، قبل أسابيع فقط من أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021، حصلت شركة كوالكوم على إعفاء من الحظر المفروض على مبيعات التكنولوجيا الأمريكية لشركة هواوي.

لعدة سنوات، كان البائع الصيني يستخرج معالجات كوالكوم من هواتفه ويستبدلها بشرائح من صنع شركة HiSilicon، وهي شركة داخلية تابعة لها. ولكن بدءًا من أوائل عام 2021، بدأت مستودعات هواوي تمتلئ برقائق كوالكوم.

واليوم، تمثل HiSilicon ما بين خمس وربع هواتف هواوي فقط، وفقًا للبيانات التي اطلعت عليها Light Reading. يتم تشغيل الباقي بواسطة شركة تصنيع الرقائق التي يوجد مقرها في سان دييجو.

منذ حصولها على هذا الترخيص في أواخر عام 2020، قامت شركة كوالكوم بشحن رقائق بقيمة 1.2 مليار دولار إلى هواوي، وفرضت أسعارًا مرتفعة لكل وحدة من السيليكون، وفقًا لأحد التقديرات. ورفضت كوالكوم التعليق.

كان هذا العمل المربح لشركة كوالكوم أيضًا بمثابة شريان حياة لأعمال هواوي الاستهلاكية، وهي شركة قوية في مجال صناعة الأجهزة التي حققت مبيعات بلغت ما يقرب من 67 مليار دولار في عام 2020.

وقد أعاقتها العقوبات الأمريكية بشدة من خلال عزل هواوي عن سامسونج وTSMC، مسابك الرقائق الوحيدة القادرة على التصنيع. أحدث شرائح الهواتف الذكية المحشوة بالترانزستور والتي صممتها شركة HiSilicon.

باستثناء كوالكوم، لم يكن لدى هواوي أي بدائل قابلة للتطبيق. سوق معالجات التطبيقات مركز للغاية، وفقًا للبيانات التي نشرتها شركة Counterpoint Research، والتي تضم عددًا قليلاً من الشركات الكبرى. وهي تشمل شركتي Apple وSamsung، اللتين تصنعان شرائح لاستخدامها في هواتفهما الذكية. تتقدم شركة MediaTek التايوانية مباشرة على شركة Qualcomm باعتبارها الشركة الرائدة في السوق اليوم، حيث تمثل 36٪ من الشحنات العالمية في الربع الأخير من عام 2023 (مقابل 23٪ لشركة Qualcomm). لكن MediaTek، على عكس Qualcomm، تم رفض ترخيص التصدير لخدمة Huawei. ومنذ أوائل عام 2021، اختفى تدريجيًا من هواتف هواوي.

إنقاذ النمر الصيني

إن ترخيص Qualcomm – الذي يغطي تقنية 4G ولكن ليس تقنية 5G – مثير للجدل. بالنسبة لمنتقدي الولايات المتحدة الذين هم من الصقور بشكل خاص بشأن الصين، فقد منح هذا هواوي الوقت والفرصة للعمل على بدائل محلية لشبكات الجيل الخامس. وقد تم عرض ثمار هذا العمل في سبتمبر الماضي عندما كشفت شركة هواوي عن هاتفها Mate 60 Pro، وهو هاتف ذكي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G مدعوم بشريحة Kirin 9000s. مثل سابقه Kirin 9000، تم تصميم Kirin 9000s بواسطة HiSilicon. ولكن في حين أن 9000 تم تصنيعها سابقًا بواسطة TSMC، باستخدام عملية 5 نانومتر (كلما كان القياس أصغر، كانت الشريحة أكثر تقدمًا)، يبدو أن 9000s عبارة عن شريحة 7 نانومتر تم تصنيعها بواسطة SMIC، وهو مسبك مقره في الصين. .

وقال Ying-Wu Liu، محلل التكنولوجيا والتكلفة للحوسبة والبرمجيات في شركة Yole Group المحللة، في مذكرة بحثية: "في Yole Group، نؤكد أن تصنيع الرقائق يختلف عن حل HiSilicon السابق، Kirin 9000". "في الواقع، افترضنا أن قالب 9000s SoC [نظام على شريحة] قد تم تطويره وتصنيعه باستخدام عملية SMIC's N+2 (7 نانومتر)، مع 13 طبقة معدنية." جاء هذا التقييم بعد عملية "تفكيك" لجهاز Mate 60 Pro من قبل مجموعة Yole Group.

تخضع SMIC الآن أيضًا للعقوبات الأمريكية. علاوة على ذلك، لم تتمكن أبدًا من الحصول على آلات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية القصوى (EUV) المستخدمة في إنتاج الرقائق الأكثر تقدمًا. واليوم، يتم تصنيع أدوات الأشعة فوق البنفسجية هذه فقط من قبل شركة هولندية تدعى ASML، وقد رفضت الحكومة الهولندية منذ فترة طويلة حصول ASML على ترخيص تصدير EUV لخدمة الصين. ويبدو أن الحل البديل، بالنسبة لشركة SMIC، كان عبارة عن تقنية قديمة تُعرف باسم الطباعة الحجرية العميقة فوق البنفسجية (DUV)، والتي باعتها ASML للصين قبل تشديد القواعد. يعتبر الخبراء أن تصنيع شرائح 7 نانومتر باستخدام DUV أقل كفاءة من إنتاجها باستخدام EUV – ولكنه ليس مستحيلًا.

يبدو أن الدليل التجاري يأتي مع نشر أحدث تقرير سنوي لشركة Huawei هذا الأسبوع. وانخفضت المبيعات السنوية في الأعمال الاستهلاكية لشركة هواوي من أعلى مستوى لها عند 67 مليار دولار في عام 2020 إلى أقل من 30 مليار دولار في عام 2022، بعد أن باعت هواوي أصول الهواتف الذكية 5G تحت العلامة التجارية Honor. لكن في العام الماضي، مدعومة على ما يبدو بالطلب الصيني على هاتف Mate 60 Pro، ارتفعت الإيرادات بنسبة 17.3%، لتصل إلى ما يقرب من 35 مليار دولار.

يأتي دعم القصة من شركة Counterpoint Research. وقال إيفان لام، أحد كبار المحللين، في تحديث قصير عبر الإنترنت: "احتلت شركة هواوي المرتبة الأولى في الصين من حيث مبيعات الهواتف الذكية خلال الأسبوعين الأولين من عام 2024، وفقًا لمتتبع مبيعات النماذج الأسبوعية للهواتف الذكية في الصين من شركة Counterpoint". "هذه هي المرة الأولى التي تحتل فيها هواوي المركز الأول حيث أدت العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة منذ عام 2019 إلى تآكل حصتها في المبيعات بشكل مستمر."

تراجع رقاقة

هذه أخبار سيئة لشركة كوالكوم، كما اعترفت الشركة نفسها في ملف نوفمبر لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وفي إشارة إلى احتمال فرض المزيد من القيود الأمريكية، قالت: "ليس لدينا ترخيص لبيع منتجات 5G لشركة هواوي، وقد أعلنت هواوي مؤخرًا عن إطلاق أجهزة جديدة قادرة على تشغيل 5G باستخدام منتجات الدوائر المتكاملة الخاصة بها. ونتيجة لذلك، لا نتوقع أن نحصل على إيرادات مادية من المنتجات من هواوي في المستقبل".

إذا بلغت مبيعات هواوي حوالي 1.2 مليار دولار منذ عام 2020، فإن خسارتها كعميل لن تكون كارثة بالنسبة لشركة حققت إيرادات بقيمة 35.8 مليار دولار العام الماضي. لكن شركة كوالكوم تواجه وقتًا عصيبًا وسط تراجع الطلب على الهواتف الذكية. انخفضت المبيعات بنسبة 19٪ خلال السنة المالية الأخيرة وانكمش صافي الربح بمقدار الثلث، إلى أقل من 9.5 مليار دولار، على الرغم من أنها سجلت نموًا في الإيرادات بنسبة 5٪ على أساس سنوي، إلى حوالي 9.9 مليار دولار، في الربع الأول الأخير (المنتهي في ديسمبر). 24).

مصدر القلق الكبير هو أن هواوي تستحوذ على حصة سوقية في الصين من بائعي الهواتف الذكية الآخرين الذين يستخدمون شرائح كوالكوم. "بالإضافة إلى ذلك، إلى الحد الذي تحصل فيه أجهزة 5G من Huawei على حصة من مصنعي المعدات الأصلية الصينيين [صانعي المعدات الأصلية] الذين يستخدمون منتجات 5G الخاصة بنا أو من مصنعي المعدات الأصلية غير الصينيين الذين يستخدمون منتجات 5G الخاصة بنا في الأجهزة التي يبيعونها في الصين، فإن إيراداتنا ونتائج العمليات و من الممكن أن تتأثر التدفقات النقدية بشكل أكبر"، حسبما أقرت شركة كوالكوم في ملفها الخاص بهيئة الأوراق المالية والبورصات.

تظهر بيانات من شركة Counterpoint Research أن حصة هواوي في السوق في الصين ارتفعت من 9% في الأسابيع الستة الأولى من عام 2023 إلى 17% في الفترة المقابلة من هذا العام. وإلى جانب شركة أبل، يبدو أن الخاسرين الرئيسيين هم العلامات التجارية الصينية مثل أوبو وفيفو، وكلاهما من عملاء كوالكوم. قد تحمل مبيعات الرقائق لشركة Huawei في النهاية تكلفة أعلى بكثير.