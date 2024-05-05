أتلتيكو مدريد يهزم مايوركا في الدوري الإسباني

فاز أتلتيكو مدريد على ريال مايوركا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأخير في الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد ضد مايوركا

أحرز رودريجو ريكلمي لاعب أتلتيكو مدريد هدف الفوز والوحيد في المباراة ليحقق الأتلتي الانتصار ويحصد الثلاث نقاط.

موقف أتلتيكو مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني:

بتلك النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 67 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يتواجد مايوركا في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة .