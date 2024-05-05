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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أتلتيكو مدريد يهزم مايوركا في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد ضد
أتلتيكو مدريد ضد مايوركا

فاز أتلتيكو مدريد على ريال مايوركا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأخير في الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد ضد مايوركا 
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اتلتيكو مدريد يتفوق على ريال مدريد في صراع ضم المدافع الشاب

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عنصرية جماهير أتلتيكو مدريد تشعل غضب ويليامز

أحرز رودريجو ريكلمي لاعب أتلتيكو مدريد هدف الفوز والوحيد في المباراة ليحقق الأتلتي الانتصار ويحصد الثلاث نقاط.

 

موقف أتلتيكو مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني:

بتلك النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 67 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يتواجد مايوركا في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة .

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أتلتيكو مدريد يهزم مايوركا في الدوري الإسباني

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