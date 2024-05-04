عمومية «سيتى لاب» توافق على ضخ ٢٥٠ مليون جنيه استثمارات طبية بالسوق المحلي

12 فرعاً مستهدفاً

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة سيتى للتحاليل الطبية CILB على الاتفاق الموقع مع شركة قمة المشرق السعودية حول شراء أسهم ما قيمته حتى ٢٥٠ مليون جنيه مصرى من اسهم مؤسسى الشركة.

قال الدكتور أحمد عثمان الجعيدى مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة «سيتى لاب» أن الاتفاق يهدف إلى التوسع فى العيادات الخارجية وعددها ١٢ فرعًا ومراكز الحقن المجهرى، وكذلك معامل التحاليل الطبية.

أضاف د. «الجعيدى» إلى أن الاتفاق يهدف أيضاً إلى الحصول على حصة سوقية أكبر فى السوق المحلى بقطاع المعامل، وكذلك غزو سوق العيادات التخصصية ومراكز الحقن المجهرى.

أشار إلى أن خطوة دخول شركة قمة المشرق السعودية بمثابة نقلة فى تاريخ الشركة لما سيترتب عن ذلك من توافر خبرات، وتدفق للاستثمارات الأجنبية.

شدد «الجعيدى» على كامل التزام الشركة بالخطة المستقبلية المقدمة للبورصة المصرية.

كانت شركة سيتى للتحاليل الطبية، قد أعلنت مؤخرًا على الالتزام بتنفيذ ما جاء بالتقرير المقدم من زكى هاشم للمحاماة بشأن مذكرتى التفاهم الموقعة مع تحالف شركات قمة المشرق السعودية ومعامل كايرو كلينيكال لاب، حيث إنه تقرر التزام المؤسسيين الحاليين فى سيتى للتحاليل الطبية بعدم سحب الأموال المودعة لصالحهم كحساب جار مساهمين والناشئة من بيع جزء من أسهمهم لصالح شركة قمة المشروق وحلفائها.