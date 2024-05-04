حبس مسئول بوزارة الزراعة لاتهامه بالرشوة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة المعادي، اليوم السبت، حبس مسئول بوزارة الزراعة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالرشوة.

وتبين أن المتهم طلب وتلقى رشوة مالية من أحد المنتفعين من مجال عمله تقدر بـ40 ألف جنيه مقابل إجراء تسهيلات للطرف الثاني، ويوم الواقعة تربصت له الرقابة الإدارية عقب تسجيل المكالمات ولقاء الرشوة وتم ضبطه متلبسًا.

وأمام النيابة أنكر المتهم واقعة الرشوة، موضحًا أن هذا المبلغ كان دينًا من الراشي قائلًا: «كنت واخدهم سلف».

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن أجهزة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير عام في وزارة الزراعة في منطقة المعادي، لتورطه في تلقي رشوة مالية من أحد أصحاب المنفعة مستغلًا عمله كمدير للإدارة.

وأنكر المتهم ارتكاب الواقعة ولكن واجهته النيابة بالتسجيلات الخاصة التي تثبت تلقيه مبلغ الرشوة، ووجهت له النيابة تهمة المنفعة واستغلال منصبه وتلقي رشوة مالية.

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق أم الزين - ميت غمر بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنايات المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي بوصول كلا من: "محمد السيد" 16 عاما، و"محمد عبدالصمد" 18 عاما،و"محمود وائل" 13 عاما، مقيمين بمدينة القنايات، مصابين بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء مكتفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل ودراجة نارية بطريق أم الزين - ميت غمر بمدينة القنايات، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

وفى سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتان) بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، حال إستقلالهم مركبة "تروسيكل" مُحملاً عليهـــا (عدد 3 باب حديدى - نافذة حديديــة - أسطوانة بوتاجاز - تلفاز – وعاء) وبمواجهتهم إعترفوا بسرقتها من داخل إحدى المدارس بدائرة القسم.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بعرض عدد 4 هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية بدائرة قسم شرطة الأميرية ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "النشل " كما أقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة .

ونجحت الجهود في ضبط (5 أشخاص "بينهم سيدة " "لأحدهم معلومات جنائية) بحوزتهم (مبالغ مالية – سلاح أبيض – سلاح نارى) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة يد من (مالك مكتب لتجارة الأنتيكات القديمة والساعات) بداخلها مبلغ مالى (عملة "أجنبية، ومحلية" – 3 هواتف محمولة) حيث قاموا بالإتفاق مع الأخير على التقابل لإتمام عملية بيع ساعة يد له بدائرة قسم شرطة الشروق وقاموا بالإستيلاء على المبلغ المالى حوزته.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، مستغلين سابقة عمل أحد المتهمين مع مالك المحل، وأضافوا بأن المبالغ المضبوطة بحوزتهم من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وأضافوا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم.