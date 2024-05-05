نادر السيد: هذا بديل المثلوثي أمام سموحة

قال نادر السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفوز على البنك الأهلي كان مهم للغاية من أجل استمرار الصحوة وزيادة الحالة المعنوية للاعبين والجهاز الفني.

أضاف السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك، يقدم أداء مميز للغاية مع الزمالك ويشكل ثنائية جيدة مع حسام عبد المجيد، ويلعب بروح قتالية وحماس خلال الفترة الأخيرة".

وتابع نادر السيد: "من الممكن أن يقوم جوميز بمشاركة أحمد رفاعي في خط الدفاع ليكون بدلا من المثلوثي".

وكان الزمالك فاز على البنك الأهلي بهدف نظيف سجله أحمد السيد زيزو عبر ركلة جزاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.