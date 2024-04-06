أوكرانيا تتسلم 70 سيارة إسعاف من كوريا الجنوبية‎

تسلمت أوكرانيا 70 سيارة إسعاف إضافية من كوريا الجنوبية لتقديم الرعاية الطبية الطارئة.

وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان - نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - :" أنها تلقت 70 سيارة إسعاف إضافية من الحكومة الكورية لتقديم الرعاية الطبية الطارئة خلال الحرب. وفي وقت سابق، تم بالفعل تسليم 30 سيارة إسعاف إلى أوكرانيا".

وأوضح البيان أن السيارة يمكن استخدامها لتقديم المساعدة للمرضى الذين يحتاجون إلى تدابير إضافية للحفاظ على حياتهم أثناء نقلهم إلى المستشفيات وفيما بينها.. وأن أكثر من 500 سيارة إسعاف تم تدميرهم أو إتلافهم أو الاستيلاء عليهم منذ بدء العمليات العسكرية الروسية واسعة النطاق في أوكرانيا في العام قبل الماضي، فضلا عن تدمير 1772 منشأة طبية في أوكرانيا جراء أعمال القصف اليومي وقصف البنية التحتية المدنية.

أوكرانيا: الجيش الروسي يطلق النار 15 مرة على بلدات دونيتسك‎

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا فاديم فيلاشكين ، اليوم السبت ، أن الجيش الروسي أطلق النار 15 مرة على العديد من بلدات الإقليم الليلة الماضية.

وذكر فيلاشكين في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية) :" أن القوات الروسية أطلقت النار في يوم واحد فقط 15 مرة على بلدات، وتم إجلاء 437 شخصًا من خط المواجهة، من بينهم 16 طفلًا".

وأضاف المسئول الأوكراني أنه تم قصف مشروع زراعي في بلدة بوهويافلينكا بمنطقة فوهلدار. وأصيب شخصان في بوشكينو بمنطقة بوكروفسك. وفي مجتمع كوراخوف، وتعرضت كوراخوف وهوستري ويانتارني

وبيريستكي لإطلاق النار.. وفي مجتمع ليمان، ألحق القصف أضرارًا بستة منازل في نوف. وفي بلدة كوستيانتينيفكا، تم القصف على بيلا هورا وديلييفكا وأوليكساندرو شولتين.

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 80 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية خلال الليلة الماضية.. مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت 107 غارات جوية ونفذت 14 ضربة صاروخية و137 ضربة صاروخية باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، على مواقع جنود أوكرانيين ومناطق مأهولة بالسكان.