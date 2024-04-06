أوكرانيا: الجيش الروسي يطلق النار 15 مرة على بلدات دونيتسك‎

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا فاديم فيلاشكين ، اليوم السبت ، أن الجيش الروسي أطلق النار 15 مرة على العديد من بلدات الإقليم الليلة الماضية.

وذكر فيلاشكين في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية) :" أن القوات الروسية أطلقت النار في يوم واحد فقط 15 مرة على بلدات، وتم إجلاء 437 شخصًا من خط المواجهة، من بينهم 16 طفلًا".

وأضاف المسئول الأوكراني أنه تم قصف مشروع زراعي في بلدة بوهويافلينكا بمنطقة فوهلدار. وأصيب شخصان في بوشكينو بمنطقة بوكروفسك. وفي مجتمع كوراخوف، وتعرضت كوراخوف وهوستري ويانتارني

وبيريستكي لإطلاق النار.. وفي مجتمع ليمان، ألحق القصف أضرارًا بستة منازل في نوف. وفي بلدة كوستيانتينيفكا، تم القصف على بيلا هورا وديلييفكا وأوليكساندرو شولتين.

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 80 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية خلال الليلة الماضية.. مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت 107 غارات جوية ونفذت 14 ضربة صاروخية و137 ضربة صاروخية باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، على مواقع جنود أوكرانيين ومناطق مأهولة بالسكان.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية هاجمت القوات الروسية، وشنت غارات جوية على مواقع ارتكاز لجنود ومعدات عسكرية للقوات الروسية.

ومن ناحية أخرى.. أعلنت الشرطة المحلية في منطقة خاركيف، اليوم السبت، مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين، جراء هجوم بطائرة روسية بدون طيار.

وأضاف تقرير للشرطة - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن طائرات روسية بدون طيار قصفت حيًا سكنيًا في خاركيف؛ مما أدى إلى تضرر عدد من المنازل في مالا دانيليفكا، ووصلت جميع خدمات الاستجابة للطوارئ، بما في ذلك الشرطة ورجال الإنقاذ والمسعفون، على الفور إلى مكان الحادث".

وأشارت إلى أنه نتيجة للهجوم، قُتل رجلان وأصيب ثمانية أشخاص، وتم نقل جميع المصابين نتيجة الانفجار والشظايا إلى مستشفيات المدينة، كما تضررت 6 مباني سكنية ومحطة وقود ومتجر وسيارة.

كما أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دونيتسك الأوكرانية فاديم فيلاشكين، اليوم السبت، بأن القوات الروسية واصلت قصف المنطقة بكثافة؛ مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن فيلاشكين قوله "إنه خلال اليوم الماضي، أصيب سبعة من سكان منطقة دونيتسك (خمسة في بوكروفسك واثنان في بوشكينو) نتيجة قصف القوات الروسية".

فيما تعرض مكتب منظمة أطباء بلا حدود الدولية، التي كانت تقدم المساعدات الإنسانية الطبية الطارئة لسكان المنطقة، للتدمير جراء قصف روسي على مدينة بوكروفسك بإقليم دونيتسك.