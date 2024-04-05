أكل اللحوم يسبب سرطان القولون والمستقيم في هذه الحالة.. أطباء يحذرون

حذرت دراسة حديثة من أن الإفراط في تناول اللحوم يرفع مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وفقًا لتقرير نشره موقع "تايمز أوف إنديا"، فعلى الرغم من وجود عوامل أخرى قد تلعب دورًا في تطور هذا المرض، مثل الشيخوخة ومرض التهاب الأمعاء، فإن الدراسة أكدت أن نمط الحياة الغذائي الغني باللحوم الحمراء والمصنعة يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة به.

مخاطر الإفراط في تناول اللحوم

وأوضحت الدراسة أن طريقة طهي اللحوم عند درجات حرارة عالية، مثل القلي والشوي، يمكن أن تؤدي إلى تكوين مواد كيميائية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. بناءً على ذلك، فإن اتباع نمط غذائي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية، بما في ذلك الخضروات والفواكه والبروتينات النباتية، يمكن أن يسهم في الوقاية من هذا النوع من السرطان.

مخاطر الإفراط في تناول اللحوم

وفي هذا السياق، أشارت الدراسة إلى أن اعتماد أسلوب حياة صحي، بما في ذلك ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي، يمكن أن يلعب دورًا في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوقف عن التدخين والحد من تعرض الجسم للمواد الكيميائية الضارة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان.

ويعد التعرف على الأعراض المبكرة لسرطان القولون والمستقيم أمرًا حيويًا للكشف المبكر وبدء العلاج في المراحل الأولى. ومن بين هذه الأعراض تغيرات في عادات الأمعاء مثل الإمساك أو الإسهال، وظهور الدم في البراز، والتشنجات أو الآلام في البطن، فضلاً عن الشعور بالتعب غير المبرر وفقدان الوزن.

باختصار، تؤكد الدراسة على أهمية تحديد عوامل الخطر المحتملة واتباع أسلوب حياة صحي للوقاية من سرطان القولون والمستقيم، بما في ذلك التقليل من استهلاك اللحوم وتفادي طرق الطهي الضارة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأعراض والخضوع للفحوصات الطبية بانتظام.

على صعيد آخر، كانت قد أشارت طبيبة تغذية إلى أن تناول 100 جم من اللحم يمنح الجسم فقط 25 % من حاجته اليومية من البروتين، وتناول 100 جم من السمك يغطي خمس حاجة الجسم، في حين إن تناول 100 جم من فول الصويا قد يغطي ثلث حاجة الجسم من البروتين.

وفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، أثبتت دراسات عدة أن حاجة الجسم المثالية من البروتين لا تقل عن 85-90 جم في اليوم، حيث يستهلك البروتين في حالة التوتر النفسي والأمراض والنشاط البدني المكثف ولدى النساء خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية.