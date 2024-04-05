هل أكل النعناع يعالج مرض السكري؟.. أطباء يكشفون مفاجأة

النعناع من الأعشاب التي تتمتع بمذاقها الفريد والمميز، وله فوائد عديدة في إدارة مرض السكري، حيث يُعتبر تضمينه في النظام الغذائي أمراً هامًا للحفاظ على مستويات السكر في الدم.

فوائد النعناع لمرضى السكري

ويتطور مرض السكري نتيجة لعوامل متعددة، بما في ذلك عدم إنتاج كمية كافية من الأنسولين من قبل البنكرياس، مما يؤدي إلى تفاقم مستويات السكر في الدم، وتُعتبر إدارته أمراً حاسماً للحفاظ على الصحة، حيث يلعب النظام الغذائي دوراً كبيراً في ذلك.

فوائد النعناع لمرضى السكري

يتصدر النعناع قائمة الأعشاب المفيدة لمرضى السكري،وذلك بفضل فوائده المتعددة، فقد أظهرت الدراسات أن النعناع يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تقليل مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، مما يساهم في الحد من الارتفاعات المفاجئة لمستويات السكر.

وبفضل غناه بالألياف، يُعتبر النعناع أيضاً مفيداً لمرضى السكري، حيث يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق تباطؤ امتصاص السكر في الجسم، وبالتالي منع التقلبات الحادة في مستويات السكر، بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الخصائص المضادة للالتهابات للنعناع فعالية في الحد من الالتهابات المرتبطة بمضاعفات مرض السكري.

لا يقتصر دور النعناع في إدارة مرض السكري على تنظيم مستويات السكر في الدم فحسب، بل إنه يمتلك أيضاً تأثيراً مهدئاً يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر النفسي لدى مرضى السكري. فالتوتر والإجهاد يمكن أن يزيد من مستويات السكر في الدم، مما يجعل من الصعب التحكم فيها بشكل فعال.

وبالنظر إلى هذه الفوائد الصحية للنعناع، يُشجع المرضى على تضمينه في نظامهم الغذائي كجزء من إستراتيجية شاملة لإدارة مرض السكري. إذ يمكن لاستخدام النعناع في الطعام والشاي أن يكون إضافة مفيدة للتغذية الصحية، مما يساهم في تحسين الصحة العامة والسيطرة على مستويات السكر في الدم بشكل فعال.

في الوقت نفسه، ينصح الأطباء بتناول مشروب النعناع، مشيرين الى انه أفضل أنواع الأعشاب التي تتميز برائحتها الجميلة المنعشة، بالإضافة الى مذاقه الجيد وتعزيزه لصحة المعدة والجهاز الهضمي.

فوائد النعناع



ووفقًا لما ذكره موقع eating well، اليك فيما يلي أبرز فوائد تناول مشروب النعناع الدافئ بعد الافطار خلال شهر رمضان

يعزز سلامة الجهاز الهضمي لأنه غني بمضادات الأكسدة فضلاً عن احتوائه على بعض المركبات المهدئة للأعصاب وتسبب استرخاء الأمعاء ما يعزز من سلاسة الهضم وامتصاص الطعام.

يحمي من الشعور بأيه آلام أو مشكلات أو تقلصات بعد تناول الإفطار، فيفيد مشروب النعناع بين الإفطار والسحور في تعزيز الهضم والامتصاص وكذلك يقي من الإمساك ومشكلات المعدة.



يخفف الشعور بحرقة المعدة ويحد من مشكلة القولون، كما أن احتوائه على مضادات تأكسد يعزز من الصحة العامة للإنسان كما يقلل من تأكسد الخلايا وذبول الجسم والصحة مبكرًا.



تناول النعناع الدافيء بين وجبتي الإفطار والسحور يعزز من استرخاء المعدة ويعزز والشعور بالهدوء، ويحد من الشعور بالتوتر في الأمعاء والألم والأوجاع المختلفة فضلا عن الانتفاخات والغازات كما أنه يعزز من إفراز المعدة للحمض الداعم للتمثيل الغذائي.