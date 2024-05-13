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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

من الأسير هيرش بولين الذي أعلن أبو عبيدة فقدان الاتصال بالخلية التي تحرسه؟

الأسير هيرش جولدبيرغ
الأسير هيرش جولدبيرغ بولين

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، انقطاع اتصال الحركة بالمجموعة التي تحرس 4 من الأسرى الإسرائيليين من بينهم الأسير هيرش جولدبيرغ بولين، وكان بولين استغاث في أهله ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو، في فيديو سابق لإطلاق سراحه قبل فوات الأوان.

 وقال أبو عبيدة قبل قليل، إنه نتيجة القصف الصهيوني الهمجي خلال العشرة أيام الماضية، انقطع اتصال حماس مع مجموعة من المجاهدين ممن يحرسون أربعة من الأسرى الصهاينة من بينهم الأسير هيرش جولدبيرغ بولين.

الأسير هيرش جولدبيرغ بولين

 

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