من الأسير هيرش بولين الذي أعلن أبو عبيدة فقدان الاتصال بالخلية التي تحرسه؟

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، انقطاع اتصال الحركة بالمجموعة التي تحرس 4 من الأسرى الإسرائيليين من بينهم الأسير هيرش جولدبيرغ بولين، وكان بولين استغاث في أهله ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو، في فيديو سابق لإطلاق سراحه قبل فوات الأوان.

وقال أبو عبيدة قبل قليل، إنه نتيجة القصف الصهيوني الهمجي خلال العشرة أيام الماضية، انقطع اتصال حماس مع مجموعة من المجاهدين ممن يحرسون أربعة من الأسرى الصهاينة من بينهم الأسير هيرش جولدبيرغ بولين.