أطعمة تسبب سرطان القولون.. اللحوم المصنعة أبرزها

النظام الغذائي الغني بالحلويات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والأمعاء، وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل علماء من جامعتي إدنبره وأبردين البريطانيتين.

النظام الغذائي الشائع في الغرب والذي يتضمن النقانق والبيتزا والهمبرجر ورقائق البطاطس والصودا وجميع أنواع الكعك هو طريق مباشر للوفاة المبكرة بسبب سرطان القولون، والذي يعتبر من أخطر الأمراض في علم الأورام، ولأول مرة في تاريخ العلم، ربط علماء بريطانيون بين الأطعمة الدهنية والحلوة والأورام المعوية، التي تحصد أكبر عدد من الأرواح بعد سرطان الرئة.



ولحسن الحظ، ليست كل المشروبات والأطعمة الشعبية تهدد الحياة، حيث أظهرت الدراسة أن شرب كميات كبيرة من القهوة بانتظام، على العكس من ذلك، مفيد، حيث يزود هذا المشروب الجسم بالحماية من الأورام في السابق، وجد العلماء أن اللحوم المصنعة (النقانق، اللحوم الباردة، السجق وغيرها) تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون ولكن الآن تمكن العلماء من إثبات أن المنتجات الشعبية الأخرى، وكذلك المشروبات الغازية، تقدم مساهمتها المحزنة.

طلب باحثون بريطانيون من 2000 رجل وامرأة تم تشخيص إصابتهم بالفعل بسرطان القولون إكمال استبيان حول نظامهم الغذائي قبل تشخيص الورم وأجابت مجموعة أخرى مكونة من 3000 متطوع من نفس العمر ومن نفس المناطق على أسئلة مماثلة. غطى الاستبيان 170 نوعًا من الأطعمة المختلفة.

وتبين أن أولئك الذين تناولوا معظم الحلويات والوجبات الخفيفة (الحلويات والشوكولاتة والبسكويت والكعك ورقائق البطاطس) كانوا أكثر عرضة بنسبة 18٪ لأن يصبحوا ضحايا لسرطان القولون حتى مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الخطر الأخرى، مثل السمنة ونمط الحياة المستقر.