لمختلف الحلويات.. حضري صوص الشوكولاتة بالقهوة زي الجاهز

صوص الشوكولاتة من الصوصات التي لا غنى عنها لتزيين الحلويات أو حشوها، فيضيف مذاق لذيذ للحلوى، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها في المنزل، وفوائده المذهلة.





صوص الشوكولاتة

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

المقادير

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

بالإضافة إلى نصف كوب من الماء.

وأيضا 2 ملعقة كبيرة من القهوة السادة.

وكذلك ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام البودر.

كما يتم وضع نصف ملعقة من الفانيليا السائلة.





خطوات عمل صوص الشوكولاتة

لعمل صوص الشوكولاتة ،تتضمن الخطوة الأولى خلط القهوة مع الكاكاو والفانيليا والسكر بشكل جيد، على أن يوضع على النار هادئة الشعلة.

بينما في الخطوة الثانية يتم تقليب الخليط باستمرار بحيث يصل إلى مرحلة الغليان.

وفي الخطوة الثالثة يوضع صوص الشوكولاتة اللذيذ الآن على الكيك أو الجاتو شاتو وبألف هنا وشفا.





فوائد الكاكاو

فوائد الكاكاو للمناعة وفي محاربة السرطان

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الكاكاو له تأثير تنظيمي على الجهاز المناعي، كما أن الكاكاو يقوم بحماية الحمض النووي من المواد المؤكسدة وبالتالي محاربة السرطان، ويعتقد العلماء أن سبب هذا التأثير هو أيضاً وجود مادة الفلافانول المضادة للأكسدة.





ولكن الدراسات على البشر أظهرت نتائج متضاربة بالنسبة لتأثير الكاكاو على السرطان، بالتالي فإن تأثير الكاكاو على السرطان يحتاج لدراسة أكثر من العلماء.





تحسين المزاج

تحتاج النساء بعد مشقة يوم طويل مرهق نفسيًا وجسديًا إلى مشروب محسن للمزاج، يحتوي الكاكاو على التريبتوفان الذي يدخل في تكوين هرمون السعادة السيرتونين، كما يحتوي على الكافيين، كل ذلك يجعله مقاومًا للاكتئاب ومحسنًا للمزاج.





الوقاية من الإمساك

الإمساك من أكثر المشكلات شيوعًا خلال الحمل بسبب البروجيسترون، قد يساعد الكاكاو في تخفيف الإمساك وتعزيز وظيفة الأمعاء وتقليل آلام الجهاز الهضمي.





فوائد الكاكاو للمراة الحامل

يحتوي الكاكاو على العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة، بالتالي فإن هناك العديد من فوائد الكاكاو للنساء الحوامل، لذلك فإنه يسمح بتناول كوب واحد من مشروب الكاكاو الساخن يومياً فقط.





فوائد الكاكاو للشعر

يحتوي الكاكو على المغنيسوم الذي يساعد في تجدد ونمو الخلايا، كما أن له تأثير مضاد للالتهاب ويساعد على إصلاح بعض الأضرار في الخلايا خصوصاً في بصيلات الشعر، لذلك يساعد تناول الكاكاو على نمو الشعر الصحي من الجذور خصوصاً بعد انقطاع الحيض.