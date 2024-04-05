مشاكل الرئتين تسبب ألم في منطقة القلب

وفقا للطبيب العام تاتيانا رومانينكو، فإن الألم في منطقة القلب لا يحدث دائما بسبب أمراض القلب؛ قد تكون أمراض الأعضاء الأخرى هي السبب.

قال المعالج رومانينكو إن مشاكل الرئتين تؤدي أحيانًا إلى آلام في منطقة القلب على وجه الخصوص، يمكن أن يكون سبب الألم في منطقة القلب عند المشي ذات الجنب.

وقد يكون الألم في النصف الأيسر من الصدر بسبب أمراض الجهاز التنفسي وعلى سبيل المثال، في حالة التهاب الجنبة (عند حدوث التهاب في الغشاء الذي يغطي الرئتين)، يمكن الشعور بالألم ليس فقط عند المشي، ولكن أيضًا عند تحريك الصدر.

سبب آخر محتمل للألم في منطقة القلب يرتبط بوجود اضطرابات في الجهاز العصبي اللاإرادي.

ولفت رومانينكو إلى أن الألم في الجانب الأيسر من عظم القص، والذي يخيف الكثير من الناس، غالبًا ما يكون سببه مشاكل في العمود الفقري والمفاصل وعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون هذه اضطرابات في مفصل الكتف أو هشاشة العظام.

ويمكن أن تسبب العمليات الالتهابية في العضلات أيضًا عدم الراحة في المنطقة التي يقع فيها القلب: على وجه الخصوص، هذا ممكن مع التهاب العضلات أو اعتلال الظهر.

ما هي أمراض القلب؟

يشير مصطلح مرض القلب إلى مجموعة متنوعة من الأمراض التي تؤثر على وظيفة القلب، بحيث تصيب هذه الأمراض عضلة القلب، أو صماماته، أو الغشاء المحيط به، أو الشرايين والأوردة الرئيسية من القلب وإليه.

تبدأ أمراض القلب بنوبات من الألم الحاد نتيجة انسداد أحد الشرايين التي توصل الدم والأكسجين إلى القلب، وبالتالي يقل معدل الأكسجين الذي يصل إليه، أو قد يتوقف كليًا مسببًا الجلطات القلبية والذبحات الصدرية، وغيرها من الأمراض المزمنة، والتي قد تشكل خطرًا على حياة المريض.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، حيث تشكل ما نسبته ربع الوفيات.

أسباب أمراض القلب

تشمل الأسباب المحتملة لحدوث اضطراب في نظم القلب ما يلي:

مرض السكري.

أمراض الشريان التاجي.

تشوهات القلب، ومن ضمنها عيوب القلب الخلقية.

بعض الأدوية، أو المكملات الغذائية، أو العلاجات العشبية.

ارتفاع ضغط الدم.

الإفراط في تناول الكافيين أو الكحول.

تعاطي العقاقير والأدوية المخدرة.

التوتر والقلق.

وجود تلف أو مرض في القلب