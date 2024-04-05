أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة 5 أبريل، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3080 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

الذهب

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة 5 أبريل ، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3080 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3520 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2640 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2053 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 24640 جنيهًا.

أسعار الذهب في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة 5 أبريل ، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 213.59 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 244.10 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 223.76 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 183.08 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 142.39 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,612.35 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,616.10 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 269.22 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 642.45 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عند نحو 1,272.67 ريال سعودي.

الذهب يواصل ارتفاعاته القياسية مع عودة المخاوف من التضخم في أميركا

الذهب



واصلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا اليوم الأربعاء، إذ عززت المخاوف من الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط، فضلا عن تجاهل المتعاملين للشكوك بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة الأميركية وارتفاع عائدات سندات الخزانة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% ليصل إلى 2283.76 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعاً عند 2288.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وسجل المعدن النفيس مستويات قياسية على التوالي منذ يوم الخميس.



وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1% إلى 2304.20 دولار.