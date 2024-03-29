ارتفاع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة.. عيار 21 بكام

سعر الذهب.. شهد يعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة بأسواق الصاغة المصرية، ارتفاعًا، وبحسب آخر التحديثات سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في محلات الصاغة نحو 3125 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في سوق الصاغة نحو 3571 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25000 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



وفي هذا الصدد تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية"، أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تطرأ على أسعار العملات وجميع انواع السلع والمعادن، لاسيما اسعار المشغولات الذهبية اليوم الجمعة، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:



الذهب

سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة



سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3514 جنيها للجرام



ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3075 جنيها للجرام.



سجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2636 جنيها للجرام.



بلغت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2050 جنيها للجرام.



سعر الجنيه الذهب في مصر



سجل سعر الجنيه الذهب 25000 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 2229.87 دولارا للأونصة، «الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24»، بزيادة 1.6%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





