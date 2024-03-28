الذهب يتجه إلى تسجيل أفضل أداء شهري منذ أكثر من عام

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 28-3-2024، متجهة إلى تسجيل أكبر زيادة شهرية منذ نوفمبر 2022 بعد مكاسب كبيرة بدعم من رهانات خفض معدلات الفائدة الأميركية والطلب القوي على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 10:59 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 2212.47 دولار للأونصة، في طريقه لتسجيل زيادة شهرية تزيد عن ثمانية بالمئة وثاني زيادة فصلية على التوالي.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.9 بالمئة إلى 2232.60 دولار.

وسجل الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، وبقي منذ ذلك الحين بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق مع ترقب المتعاملين لبيانات أميركية يمكن أن تؤثر على الاستراتيجية النقدية للبنك المركزي.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الجمعة بحثا عن مؤشرات على توقيت خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 64 بالمئة أن يبدأ مجلس الاحتياطي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.67 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 900.10 دولار وصعد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 999.12 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة إلى تحقيق مكاسب شهرية.

ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.08 جنيه للشراء.

47.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.79 جنيه للشراء.

51.08 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.33 جنيه للشراء.

59.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.54 جنيه للشراء.

12.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

152.43 جنيه للشراء.

153.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.82 جنيه للشراء.

12.84 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.94 جنيه للشراء.

12.93 جنيه للبيع.