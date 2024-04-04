الأهلي يواصل إستعداداته لمواجهة سيمبا بدوري الأبطال

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيمبا التنزاني.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين قبل انطلاق المران، في حضور الجهاز المعاون والكابتن خالد بيبو مدير الكرة.

وقاد أندريس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران، واستمر لمدة ٤٠ دقيقة.

وواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، تدريبات الكرة بشكل منفرد على هامش فقرات المران الجماعي، تحت إشراف ميشيل يانكون، وفق البرنامج المحدد للحارس بعد خضوعه لجراحة في الكتف.

وبدأ ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، تدريبات الجري حول الملعب، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعب، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

تدريبات متنوعة لحراس الأهلي

وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات فنية وبدنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وحرص المدير الفني خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية المحددة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة.