الأهلي يفوز على الإتصالات في دوري سوبر السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 83-70، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات دوري السوبر للمحترفين.

أقيمت المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت المباراة سيطرة من جانب لاعبي الفريق، لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 83-70.

انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي 22-19، وواصل الفريق تألقه في الفترة الثانية وحسمها بنتيجة 43-34. بينما انتهت الفترة الثالثة بتقدم المصرية للاتصالات بنتيجة 61-59، قام أوجستي بوش المدير الفني بإجراء بعض التغييرات في الفترة الرابعة لحصد المزيد من النقاط، ونجح اللاعبون في إنهاء الفترة الأخيرة بنتيجة 83-70.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد فاز في المباراة السابقة على فريق طلائع الجيش بنتيجة 91-47، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.