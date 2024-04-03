صندوق النقد الدولي ينهي زيارته لإثيوبيا دون الاتفاق على اتفاق قرض

زار فريق من صندوق النقد الدولي إثيوبيا، لمناقشة طلب البلاد للحصول على دعم مالي، لكنه غادر دون التوصل إلى اتفاق.

صندوق النقد الدولي إثيوبيا

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إنه "أحرز تقدما كبيرا" في تحديد كيفية دعم البرنامج الاقتصادي للبلاد.

وستستمر المناقشات مع السلطات الإثيوبية في وقت لاحق من هذا الشهر، حسبما قال رئيس الفريق، ألفارو بيريس.

إثيوبيا على وشك أزمة اقتصادية بعد تخلفت عن سداد مدفوعات فائدة بقيمة 33 مليون دولار"26 مليون جنيه إسترليني"، كانت مستحقة في ديسمبر.

ووضع نادي باريس، وهو مجموعة من الدول الدائنة، شرطا لإثيوبيا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية مارس آذار من أجل الحفاظ على اتفاق لخدمة الديون يمنح البلاد إعفاء من السداد حتى العام المقبل.

تفاقمت الصعوبات الاقتصادية في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بسبب جائحة كوفيد والصراعات المتتالية.

إثيوبيا ، التي تم تجاهلها منذ فترة طويلة في عالم التكنولوجيا ، تستحوذ فجأة على الاهتمام العالمي كقوة على حدود العملات المشفرة.

مع موارد الطاقة المتجددة الهائلة غير المستغلة ، وتكاليف الكهرباء المنخفضة للغاية ، والحكومة المتعطشة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ، أصبحت إثيوبيا نقطة جذب لعمال مناجم البيتكوين في جميع أنحاء العالم.

إثيوبيا

في الآونة الأخيرة ، كانت وسائل الإعلام الدولية الشهيرة تقدم تقارير عن ظهور إثيوبيا كنقطة محورية لعمال مناجم البيتكوين في جميع أنحاء العالم.

وفى الشهر الماضي، ذكرت بلومبرغ أن 21 من عمال مناجم بيتكوين، منهم 19 من الصين، قد نجحوا في الحصول على اتفاقيات إمدادات طاقة فعالة من حيث التكلفة داخل حدود الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

ويقوم عمال المناجم هؤلاء بمواءمة أنفسهم مع شركات العملات المشفرة الأخرى التي تستفيد بالفعل من الموارد الكهرومائية الكبيرة في إثيوبيا، فضلا عن تلك التي تعتزم نقل عمليات التعدين الخاصة بها من مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم.

في مقابلة مع بلومبرغ، أعرب نو شو ، مؤسس جمعية التعدين الرقمية الصينية ، عن تفاؤله ، قائلا: "إثيوبيا تستعد للظهور كواحدة من أكثر الوجهات المرغوبة لعمال المناجم الصينيين".

في منتصف فبراير 2024، أبرمت شركة الاستثمار الإثيوبية القابضة ، وهي كيان مملوك للدولة ، مذكرة تفاهم (MoU) مع Data Center Service ، وهي شركة تابعة لمجموعة West Data Group ومقرها هونغ كونغ.

وتحدد مذكرة التفاهم التعاون في مشروع بقيمة 250 مليون دولار يهدف إلى تطوير بنية تحتية متقدمة لدعم عمليات استخراج البيانات والتدريب على الذكاء الاصطناعي في إثيوبيا.

كشف إعلان صدر مؤخرا عن شركة الكهرباء الإثيوبية أن مرفق الدولة قد حصل على أكثر من 2 مليون دولار من مدفوعات العملات الأجنبية من شركتين فقط لتعدين بيتكوين تم فرض عقوبات عليهما مؤخرا.

يشير هذا التدفق للموارد المالية إلى اتجاه متزايد ، حيث كشفت EEP أن 25 شركة تعدين قدمت التماسا للتعاون مع مرفق الكهرباء الحكومي. من بينها ، بدأت أربع شركات عملياتها ، وخمس شركات في طور بناء مراكز البيانات ، وعشر شركات أخرى في المراحل التحضيرية للإطلاق.

ومن الأهمية بمكان في الاستثمارات القادمة في قطاع العملات الرقمية، والتي تجسد ربحية هذا المسعى، التطوير المخطط لمنشأة تعدين بيتكوين بقيمة 250 مليون دولار في ضواحي أديس أبابا من قبل شركة الروسية.

ومع ذلك ، لا تزال مفاهيم تعدين البيتكوين والعملات المشفرة غير مألوفة لمعظم الإثيوبيين.

ما هي بالضبط هذه العملة الرقمية التي حظيت باهتمام واستثمار دولي كبير؟

علاوة على ذلك ، كيف تعمل عملية "التعدين" لتوليد أصول رقمية قيمة من القوة الحسابية؟

وأخيرا، ما هي الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة لإثيوبيا؟

الخوض في تعدين البيتكوين

بشكل أساسي ، تجسد Bitcoin خروجا كبيرا عن العملات الورقية التقليدية مثل البر الإثيوبي أو الدولار الأمريكي. في حين يتم إصدار هذه العملات وتنظيمها من قبل السلطات المركزية ، تعمل Bitcoin كعملة رقمية لامركزية داخل شبكة نظير إلى نظير ، خالية من أي هيئة حاكمة شاملة.

إنه أصل رقمي قائم على البروتوكول يتميز بإجمالي إمداد محدود يبلغ 21 مليون بيتكوين ، كل منها قابل للقسمة على 100 مليون وحدة أصغر تعرف باسم ساتوشي.

يمكن إرجاع أصول هذه التكنولوجيا الثورية إلى سبعينيات القرن العشرين وظهور التشفير ، مجال الرياضيات الذي يحكم الاتصالات الآمنة.

"خلال هذه الفترة ، بدأ علماء الكمبيوتر في استكشاف التطبيقات المحتملة للتشفير بما يتجاوز مجرد التشفير" ، يوضح كال. "شمل ذلك التجارب المبكرة التي تهدف إلى تطوير أنظمة نقدية رقمية قائمة على مبادئ التشفير."

لم يكن إلا بعد ما يقرب من أربعة عقود ، في عام 2009 ، أن هذه المساعي بلغت ذروتها في بداية بيتكوين من قبل الشخصية الغامضة المعروفة باسم ساتوشي ناكاموتو.

"بعد سنوات من المساعي الفاشلة ، قام ناكاموتو في النهاية بفك شفرة الشفرة ونشر الورقة البيضاء الأصلية لبيتكوين ، مما يبشر بظهور العملة المشفرة اللامركزية الافتتاحية في العالم" ، كما يقول كال.

في تناقض صارخ مع العملات الورقية ، التي تستمد قيمتها من مصداقية حكوماتها المصدرة ، تنبع قيمة البيتكوين من ندرتها وبنيتها اللامركزية وقبولها على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل على نطاق عالمي.

"مع العرض المحدود وغياب الحوكمة المركزية ، تقدم Bitcoin عرضا متميزا للقيمة - آلية سلسة وغير مصرح بها لنقل القيمة مباشرة بين الأطراف دون الحاجة إلى وسطاء" ، كما يؤكد كال.

في أساس هذا النظام من نظير إلى نظير تكمن تقنية blockchain - دفتر الأستاذ اللامركزي المتاح للجمهور والمصمم لتسجيل جميع معاملات Bitcoin والتحقق منها داخل الشبكة.

وكما يوضح كال، "تؤدي بلوكتشين وظائف أمناء السجلات التقليديين مثل البنوك والمحاسبين من خلال توثيق المعاملات وتوثيقها".

يتابع كال ، "ومع ذلك ، بدلا من الاعتماد على سلطة مركزية ، فإنه يحقق ذلك من خلال شبكة واسعة من أجهزة الكمبيوتر المترابطة".

ومع ذلك ، فإن ضمان التحقق من صحة هذه المعاملات ودعم سلامة blockchain يتطلب آلية حوافز متطورة ؛ هنا يكمن دور تعدين البيتكوين.

يقوم عمال المناجم بتقييم ما إذا كانت المعاملات الجديدة تمتثل للوائح الشبكة من خلال التحقق من شرعيتها ، وملاءة المرسل لإكمال المعاملة ، والالتزام بتنسيقات محددة ، وحيازة توقيعات صالحة.

ومع ذلك ، على عكس المحاسبين التقليديين ، يستخدم عمال مناجم البيتكوين أجهزة كمبيوتر متخصصة ويستهلكون كميات كبيرة من الطاقة أثناء سعيهم لحل ألغاز التشفير والتحقق من صحة المعاملات.

ويوضح إبسا جي، وهو من عشاق بيتكوين، أن "عمال المناجم يجمعون معاملات بيتكوين المعلقة من جميع أنحاء الشبكة ويدمجونها في كتل للتحقق من صحتها من خلال عملية حسابية مكثفة تعرف باسم إثبات العمل".

لا تشبه عملية التعدين في سياق العملات المشفرة صناعات استخراج الموارد التقليدية مثل تعدين الذهب أو النفط أو الفحم.

في حين أن هذه الصناعات تولد في المقام الأول قيمة من خلال توفير المواد الخام ، فإن عمال مناجم البيتكوين يشاركون في حسابات تهدف إلى تأمين والحفاظ على الشبكة اللامركزية للعملة المشفرة.