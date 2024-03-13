قطاع النقل في إثيوبيا يواجه هجمات متصاعدة من الجماعات المسلحة والقوات الحكومية

وسط النزاعات المسلحة المستمرة في مناطق مختلفة من البلاد ، نزل وجود نذير على قطاع النقل في البلاد ، مما أثر على مشغلي شاحنات نقل البضائع وخدمات النقل الجماعي على حد سواء.

أصبحت الاعتداءات المتكررة الموجهة إلى البنية التحتية الحيوية والموظفين أمرا شائعا ، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير الممتلكات وتداعيات اقتصادية شديدة.

على مدى السنوات الأخيرة، انتشرت التقارير التي تفصل احتجاز السائقين للحصول على فدية، وفرض غرامات باهظة، وحوادث العنف الجسدي، وحتى جرائم القتل، مما يصور مشهدا قاتما لصناعة محورية محاصرة بالشدائد.

خلال الأشهر الأربعة والعشرين الماضية، كان هناك تصعيد واضح وخطير، واضح بشكل خاص في مناطق أوروميا وأمهرة وعفار. وقد شهدت هذه المناطق خسائر مؤسفة في الأرواح وأضرارا جسيمة في الممتلكات بسبب الهجمات المتعمدة والمستهدفة.

علاوة على ذلك، تتجاوز التداعيات الاقتصادية المآسي الفردية، لأنها تعطل سلاسل التوريد وتبدأ سلسلة من ردود الفعل التي تؤدي في النهاية إلى زيادة تكاليف السلع للمستهلكين في جميع أنحاء البلاد.

صنفت رابطة سائقي الشاحنات الثقيلة الإثيوبية (EHTDA) منطقة شرق شيوا في منطقة أوروميا ، وتحديدا طريق Welenchiti - Awash ، على أنها "محفوفة بالمخاطر" بسبب هجمات المسلحين المتكررة.

إن الحادث المحزن الذي وقع في شهر ديسمبر الماضي، بمثابة دليل مؤيد لهذا التأكيد. وخلال هذا الحادث المأساوي، لقي ما لا يقل عن ثمانية مدنيين مصرعهم في مذبحة أثناء عودتهم من مهرجان القديس جبرائيل السنوي في بلدة كولوبي.

ووقع العنف عند مدخل ميتيهارا، وهي بلدة تقع في منطقة شيوا الشرقية في منطقة أوروميا. وتؤكد روايات شهود العيان أيضا قيام جماعة مسلحة باختطاف عشرة أفراد آخرين خلال الهجوم الذي وقع في ذلك اليوم بالذات.

في الأشهر الأخيرة، انتشر شريط فيديو مقلق على وسائل التواصل الاجتماعي، يصور العديد من المركبات وهي تشتعل فيها النيران بينما يواجه سائقو الشاحنات السرقة وسوء المعاملة الشديدة في أعقاب هجوم بسيارة قيل إنه دبر من قبل الفصيل المسلح لجيش تحرير أورومو، الذي حددته الحكومة باسم "شين".

أبلغ سائقو الشاحنات ومسؤولون من جمعية سائقي الشاحنات الثقيلة الإثيوبية (EHTDA) أديس ستاندرد أن كلا من الجماعات المسلحة وقوات الأمن الحكومية متورطة في حوادث اختطاف وسرقة ووفيات تورط فيها سائقون في مناطق مختلفة من البلاد.

إجبار السائقين على السير في طرق محفوفة بالمخاطر

يعمل تيودروس تيلاهون كسائق شاحنة منذ عام 2012، حيث يدعم نفسه وعائلته من خلال نقل البضائع من جيبوتي إلى مناطق مختلفة داخل إثيوبيا على مدار الاثني عشر عاما الماضية.

وفي مقابلة هاتفية أجريت مؤخرا مع صحيفة "أديس ستاندرد"، سلط الضوء على التحديات التي تواجه السائقين، واصفا الهجمات على مستوى البلاد على السائقين بأنها "مقلقة للغاية" وأعرب عن مخاوفه بشأن تصاعد وتيرة عمليات السطو المنظمة التي تستهدف السائقين ومركباتهم في جميع أنحاء البلاد.

وأبلغ السائق عن زيادة مقلقة في الأنشطة التي ترتكبها مجموعات الشباب المنظمة، بما في ذلك عمليات السطو المسلح وتدمير الممتلكات والخسائر في الأرواح في مختلف المناطق.

وأعرب عن أسفه "على الرغم من الخسائر المأساوية في الأرواح، يبدو أن هناك نقصا في التدخل الاستباقي ضد هذه الأعمال المسلحة".

هذا الغياب الواضح للاستجابة المجتمعية، إلى جانب المخاوف المتزايدة من السائقين، يؤكد على ضرورة تعزيز التدابير الأمنية".

وروى تيودروس حادثة شهدها مؤخرا قبل ثلاثة أسابيع، حيث عثر على شاحنة ثقيلة تحمل بذور السمسم وقد اشتعلت فيها النيران بالكامل على جانب الطريق في بلدة غوبغوب، الواقعة في منطقة أمهرة.

وعلاوة على ذلك، أشار إلى طرق محددة في منطقتي أمهرة وأوروميا أصبحت خطرة بشكل ملحوظ بسبب الاعتداءات المتكررة.

وتشمل هذه الطرق الطريق الذي يربط مقاطعة لاي غايينت ببلدة ويريتا في منطقة غوندار الجنوبية في منطقة أمهرة، فضلا عن الطريق الممتد من ميتيهارا إلى وولينشيتي وأواش في منطقة أوروميا.

وعبر تيودروس عن جو سائد من الخوف بين السائقين ناجم عن التهديد المستمر بالهجمات. وشدد على أن السفر إلى ما بعد منتصف الليل أصبح "غير وارد" ، مما يؤكد التداعيات العميقة لهذه الأحداث على العمليات اليومية وصناعة النقل.

كما زعم السائقون أن الجماعات المسلحة تطلب رشاوى تصل إلى 1000 بر لكل مركبة عند نقاط التفتيش التي تسيطر عليها الحكومة. وقد أبلغوا عن حالات تم فيها إيقاف المركبات ، وتم الاتصال بأصحابها لاحقا وإجبارهم على دفع ما يصل إلى 300000 بر.

ويعرب تيودروس، الذي يمتلك معرفة مباشرة بالعديد من الحوادث التي تنطوي على اختطاف سائقين من قبل مسلحين في منطقة جنوب غوندار في أمهرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عن قلقه إزاء العدد الكبير من الحوادث المماثلة المبلغ عنها في منطقة أوروميا.

اكتسبت بلدة ميتهارا ، الواقعة في منطقة أوروميا ، سمعة سيئة كنقطة محورية للاعتداءات التي تستهدف السائقين. ويحدد تسفاي غاديسا، مستخدما اسما مستعارا لحماية هويته، العنف المتفشي داخل المنطقة المجاورة لأديس ستاندرد، مستشهدا بحوادث متكررة من أخذ الرهائن والابتزاز وحرق المركبات.

ويوثق السكان المقيمون في منطقة وولينشيتي-ميتيهارا، الشبيهة بتيسفاي، تصاعدا في الاعتداءات على طول الطريق، مما يزيد من المخاوف بشأن السلامة ويعيق عمليات النقل.

على الرغم من عمليات الانتشار الحكومية ، أشاروا إلى أن الطريق قد عانى من العديد من الحوادث ، لا سيما حرق المركبات ، ولا سيما في ديسمبر 2023.

ويؤكد تسفاي أن هذا العنف المستمر قد عجل باحتجاز الركاب والسائقين والمركبات كرهائن على نطاق واسع من قبل الجماعات المسلحة.

وأكد أنه "في حين تم تحرير بعض الرهائن بعد دفع فدية، لا يزال آخرون في الأسر".

أجبرت الظروف المحفوفة بالمخاطر السائقين على التوقف عن الرحلات الليلية ، مما أدى إلى ازدحام مروري أثناء النهار وجعل الطريق غير سالكة بشكل فعال.

ويفترض تسفاي أن المهاجمين شكلوا ائتلافا من "الشباب العاطلين عن العمل داخل المجتمع" بالتعاون مع "المسلحين المتحصنين بالفعل في الغابة".

ويثبت تأكيده بالإشارة إلى استسلام 69 فردا ينتمون مؤخرا إلى هؤلاء المتشددين المتمركزين في الغابات.

وتتأكد خطورة الحالة من خلال عمليات الاختطاف الوحشية والوفيات المأساوية، مثل الحادث الذي تورط فيه موظف محلي في المنطقة ينقل المياه. ويحدد تسفاي طريقة عمل الخاطفين، والتي تنطوي على الاتصال بالعائلات والإكراه على دفع الفدية تحت التهديد بالإعدام.

وعلاوة على ذلك، يروي حادثة وقعت قبل عام اختطف فيها عمال مصنع صينيون بالقرب من أواش ثم أطلق سراحهم بعد دفع فدية كبيرة.

وأعرب سولومون زودو، المدير العام ل EHTDA، عن مخاوف مماثلة فيما يتعلق بالوضع المحفوف بالمخاطر، السائد بشكل خاص في منطقة أوروميا. وعزا المخاطر إلى "الجماعات المسلحة وقوات الأمن الحكومية"، محملا إياها مسؤولية الضرر الذي لحق بسائقي الشاحنات المكلفين بنقل السلع الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

وأفاد سولومون أن الطريق الذي يربط بين وولينشيتي وأواش في منطقة أوروميا يكتنفه العنف، حيث "يتم إحراق المركبات أو اختطاف السائقين أو قتلهم".

وروى حادثة مروعة وقعت قبل شهرين، حيث أضرم مسلحون النار في أربعة ضباط واحتجزوا سائقين كرهائن في منطقة ميتيهارا.

بالإضافة إلى ذلك ، كشف سولومون أن الهجمات لم تعد تقتصر على ساعات الليل. تحدث عمليات السطو والاعتداءات حتى أثناء النهار ، وغالبا ما تؤدي إلى وقوع حوادث حيث يحاول السائقون التهرب من المهاجمين.

كما شرح التحديات التي تواجه السائقين في منطقة عفار، حيث يعرضهم "الأفراد المسلحون" للتهديدات والابتزاز، وعقد مقارنات مع عمليات الاختطاف المنظمة وطلبات الفدية التي شهدتها أوروميا.

وشدد سولومون على الخسائر البشرية الفادحة الناجمة عن هذا العنف، مشيرا إلى أن العديد من السائقين فقدوا حياتهم أو أصيبوا بجروح أو نزحوا قسرا في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، لحقت أضرار جسيمة بالممتلكات الحكومية والعامة".

ولفت الانتباه إلى الأعباء المالية التي يتحملها السائقون، وكشف أن رواتبهم الشهرية لا تتجاوز 5000 بر، في حين يطالب المسلحون بمبالغ تصل إلى مئات الآلاف أولئك الذين لم يمتثلوا لهذه المطالب واجهوا عواقب وخيمة".

وشدد سولومون على أن هذه الهجمات ليست حوادث متفرقة بل منتشرة في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضح كيف يحافظ السائقون على التواصل مع بعضهم البعض من خلال المكالمات الهاتفية ، وتبادل المعلومات الحيوية المتعلقة بالسلامة على الطرق بسبب المخاطر المتزايدة التي تنطوي عليها.

وأكد أن "هذه ممارسة عرفية لوحظت على نطاق واسع في منطقتي أمهرة وأوروميا، وكذلك في الجزء الجنوبي من البلاد".

وأعرب سولومون عن استيائه إزاء عدم وجود رد من القوات العسكرية والأمنية، فضلا عن السلطات داخل وزارة النقل واللوجستيات، على الرغم من توافر المعلومات ذات الصلة.

أجبر عدم استجابة كل من الحكومات الفيدرالية والإقليمية، وكذلك قوات الأمن، مديري جمعيات سائقي الشاحنات على اتخاذ إجراءات مستقلة.

وأبلغت أديس أليمايهو، نائبة رئيس المجلس التنفيذي ل EHTDA، أديس ستاندرد أن الجمعية أجرت مؤخرا مفاوضات للإفراج عن العديد من السائقين الذين اختطفهم المسلحون.

«قبل شهر، تم اختطاف 15 سائقا بين وولينشيتي وميتيهارا. قمنا بتجميع الموارد وشاركت في مفاوضات مع المسلحين عبر الهاتف أطلقوا سراح بعض السائقين الذين لبوا مطالبهم، ولكن لسوء الحظ، قتل أولئك الذين لم يتمكنوا من الامتثال".

"من بين الأفراد ال 15 الذين اختطفهم المسلحون كان هناك صديق مقرب لي" ، تابع أديس. "اتصل بي قائلا إنه ما لم نحول 500,000 بر عبر البنك ، فلن يتم إطلاق سراحه. وبالتالي، قمنا بتحويل المبلغ المحدد لتأمين حريته".

وروى أيضا: "ومع ذلك، بعد تحويل الأموال، أبلغنا الهيئات الحكومية وقوات الأمن بتطويق المنطقة. تلا ذلك مواجهة، مما أدى إلى الخسارة المأساوية لصديقي وسائق آخر في تبادل إطلاق النار".

وكشفت أديس أنه خلال الأشهر الستة الماضية، وقع أكثر من 53 سائقا ضحية لهجمات الجماعات المسلحة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن 80٪ من هذه الوفيات حدثت على طول طريق جيبوتي، وتتركز بشكل خاص بين وولينشيتي وميتيهارا.