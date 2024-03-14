اثيوبيا..النازحون في غرب أوروميا يواجهون تحديات مع تسريع السلطات للعودة

في قلب غرب أوروميا، تتكشف معركة لا هوادة فيها منذ سنوات، مما يغرق المنطقة في دوامة من الفوضى وعدم اليقين.

أدى الاشتباك بين القوات الحكومية الاثيوبية والفصائل المتمردة، بما في ذلك جيش تحرير أورومو وميليشيا فانو غير الحكومية، من منطقة أمهرة المجاورة، إلى تحويل المشهد إلى ساحة معركة بين الأيديولوجيات والسلطة.

مع تطاير الرصاص وتصاعد التوترات، تتصارع أوروميا الغربية مع الآثار المروعة، التي تعاني من أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة ناجمة عن الصراعات التي لا هوادة فيها.

وفي خضم الاضطرابات، يطارد النزوح الداخلي السكان، مرددا حصيلة المنطقة التي مزقتها ويلات الحرب.

يكشف التقرير الأخير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الصادر في 1 مارس 2024، عن حقيقة قاتمة: اعتبارا من فبراير 2024، لجأ 1.5 مليون نازح داخليا إلى المخيمات والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء أوروميا، منهم ما يقرب من 800,000 يقيمون في غرب أوروميا.

ويؤكد التقرير، الذي أوجزه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتفصيل صارخ، على شدة الأزمة التي تجتاح إثيوبيا، حيث تتحمل مناطق مثل الصومال وأوروميا وتيغراي وطأة الاضطرابات التي لا هوادة فيها.

ووفقا للتقرير، اعتبارا من سبتمبر 2023، شكلت هذه المناطق أعلى عدد من حالات النازحين داخليا في البلاد، حيث تمثل أوروميا وحدها 29.5٪ من الإجمالي المذهل.

وفي الآونة الأخيرة، شرعت السلطات في منطقة أوروميا في أنشطة لإعادة السكان الذين نزحوا قسرا من منازلهم في منطقة أوروميا الغربية إلى قراهم، بمن فيهم أولئك الذين فروا من المنطقة إلي الأمهرة.

اضطر بيلاي تيمسينغ (اسم مستعار يستخدم لأغراض أمنية)، وهو أب لستة أطفال، وجد نفسه وعائلته في ظروف قاسية داخل منطقة أمورو في منطقة هورو غودورو ووليغا، إلى إخلاء مسكنه في قرية أغامسا في أغسطس/آب 2020 بسبب اعتداء عشوائي قال إنه "دبره فانو".

كانت تداعيات الهجوم عميقة على بيلاي وزملائه المزارعين ووفقا له ، عانى العديد من الأفراد من فقدان الوالدين والأطفال والأشقاء بالإضافة إلى فقدان سبل عيشهم شخصيا ، تحمل بيلاي فقدان اثنين من الحمير وثمانية أغنام واثني عشر ماعزا وخمسة عشر بقرة استولت عليها فصائل المتمردين.

علاوة على ذلك ، كان كدحه في زراعة الذرة والذرة الرفيعة والبن والمحاصيل الأخرى عبر ثلاثة هكتارات من الأرض عديم الجدوى لقد دمرت الجماعة المتمردة بشكل منهجي ونهبت ثمار عملي" ، قال لأديس ستاندرد.

ووفقا لرواية بيلاي، فإن السكان النازحين في المنطقة ينحدرون من عدة قرى، ولا سيما أغامسا وسيدهاتي وجابو دوبان وهرر جارسو وحموس جبية، وكلها تحملت وطأة الهجوم، ودمرت مساكنهم وممتلكاتهم.

وتقع هذه القرى ضمن اختصاص مقاطعة أمورو. وفي قرية هرر جرصو الانعزالية، تم الاستيلاء على ما يقرب من 860 بقرة، في حين تم اختطاف أكثر من 1,890 بقرة وأكثر من 800 حمار، وفقا لبيلاي.

وبحثا عن ملجأ من الهجوم، لجأ بيلاي وعائلته إلى مخيم النازحين داخليا الواقع في بلدة شامبو، عاصمة منطقة هورو غودورو ووليغا، حيث عانوا لأكثر من عام.

وفي وقت لاحق، أعيد توطينهم في بلدة أوبورا داخل محيط أمورو.

ومع ذلك، فقد واجهوا تحديا جديدا عندما تلقوا تعليمات من مدير مقاطعة أمورو بالانتقال إلى قرية والو هارو، على الرغم من عدم وجود بنية تحتية أساسية، ولا سيما إمدادات المياه.

تجربة بيلاي ليست حادثة معزولة.

وبينتي فيكادو، الذي لم يكشف عن هويته لأسباب أمنية، من السكان الأصليين في مقاطعة إيبانتو داخل منطقة ووليغا الشرقية. وقبل أن يضطر إلى ترك مكان إقامته بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة في قريته الناجمة عن الاعتداءات المتكررة التي تشنها الجماعات المسلحة، عاش حياة مزدهرة إلى جانب زوجته وأطفاله الخمسة.

اعتاد بنتي على زراعة ستة هكتارات من الأراضي في مجتمعه، وإنتاج المحاصيل الأساسية مثل التيف والبن والذرة. بالإضافة إلى ذلك ، احتفظ بمخزون للماشية يتألف من عشرين بقرة وأحد عشر خروفا واثني عشر دجاجة وستة حمير وسبعة ماعز.

ويتذكر قائلا: "لسوء الحظ، ارتكبت الميليشيات المسلحة سرقة جميع ممتلكاتي، بما في ذلك الماشية".

وأعرب بينتي عن رغبته في العودة إلى مسقط رأسه، وأعرب عن قلقه العميق إزاء نقص الموارد المالية والمساعدة الضرورية لبدء بداية جديدة.

ونظرا لعدم كفاية فرص الحصول على المأوى والضروريات الضرورية لقوتهم اليومي، فإنه يساوره مخاوف بشأن بقاء أسرته على قيد الحياة.

العودة إلى المنازل المدمرة وسبل العيش

وأكدت الوكالة الأممية، في تقريرها، أن النازحين في منطقة أوروميا، مثل بيلاي وبنتي، لم يحظوا بالاهتمام الكافي فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، على الرغم من ظروفهم الحرجة.

ووفقا للنتائج التي توصل إليها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج ما يقرب من 794,000 نازح في مناطق ويليغا الأربع (الغرب والشرق وكيلم وهورو غودورو)، فضلا عن منطقتي شيوا الشمالية والغربية، إلى إمدادات تشمل الغذاء والصرف الصحي والرعاية الصحية والدعم الغذائي.

إن السرد المؤثر لأدانيش تسفاي هو دليل على عدم كفاية الاهتمام الذي يتلقاه النازحون داخليا في منطقة أوروميا من حيث المساعدات الإنسانية، على الرغم من ظروفهم القاسية.

وكانت أدانتيش، التي تم تغيير اسمها لحماية هويتها، تقيم سابقا في قرية دانغير داخل غيدا أيانا، الواقعة في منطقة ووليغا الشرقية في منطقة أوروميا.

أجبرت برفقة طفليها، أيوب، وهو طالب في الصف العاشر، وشالا، وهو طالب في الصف الخامس، على الإخلاء في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بعد هجمات شنتها جماعة فانو المسلحة.

كان أدانيش ، الذي كان يعمل سابقا في زراعة الذرة على قطعة أرض مساحتها هكتار واحد داخل المجتمع ، يرعى أيضا جرد الماشية المكون من أربع بقرات وحمار واحد.

ومع ذلك، خلال توغل الميليشيات قبل عامين، أضرمت النيران في حقول الذرة الخاصة بها، وسرقت ماشيتها.

بعد نزوحها، لجأت أدانيتش وزملاؤها القرويون إلى اللجوء المؤقت في مدرسة كيرامو الابتدائية ومدرسة كوكوفي الابتدائية في غيدا أيانا.

ومع ذلك، أجبروا على الإخلاء مرة أخرى هذا العام، قبل أيام فقط من بدء العام الدراسي.

وكشفت أبديسا لميسا، منسقة برنامج جمعية غورمو للتنمية، وهي منظمة خيرية محلية، أن 18 قرية من أصل 19 قرية تقع في منطقة كيرامو في شرق ووليغا شهدت تهجيرا واسع النطاق لسكانها.

وقال: "ونتيجة لذلك، لجأ هؤلاء النازحون إلى مأوى مؤقت داخل مدرسة كيرامو الابتدائية ومدرسة كوكوفي الابتدائية في غيدا أيانا".

وبشكل مأساوي، أجبروا على الإخلاء مرة أخرى هذا العام، قبل أيام فقط من بداية العام الدراسي".

وشدد لميسا على الاضطراب العميق الذي لحق بحياة هؤلاء السكان بسبب نزوحهم. "لقد واجه المتضررون من هذا الوضع المؤلمة صعوبات كبيرة، لا سيما بالنظر إلى التحديات التي واجهوها خلال عملية الانتقال المفاجئة التي سبقت بدء العام الدراسي مباشرة".

وأكدت غيتو ساكيتا، وهي مسؤولة متخصصة في النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في جمعية غورمو للتنمية، أن الأفراد الذين نزحوا داخليا بسبب النزاع يواجهون تحديات مختلفة تتعلق بممتلكاتهم ومساكنهم وأراضيهم.

وأشار إلى أن "هذه التحديات قد تختلف تبعا لطبيعة الصراع وخصوصياته". إن معالجة السبب الجذري لهذا النزوح أمر حتمي".

وأفاد غارامو لاميسا، مسؤول الاتصالات في منطقة هورو غودورو ووليغا، بأنه أجريت تقييمات شاملة للتأكد من مدى الضرر والاحتياجات المحددة للسكان المشردين داخليا.

وأوضح "نحن بصدد بناء مساكن للأفراد الذين دمرت منازلهم جزئيا من قبل الجماعات المتمردة". وعلاوة على ذلك، في مقاطعات أمورو والقرى المحيطة بها، نقدم المساعدات للأفراد النازحين داخليا لإصلاح أو إعادة بناء مساكنهم المدمرة".

وبالإضافة إلى ذلك، شدد غارامو على أن الإدارة تقوم حاليا، بوصفها الحكومة المحلية، بتقييم الاحتياجات وتقييم الأضرار التي يلحق بالمشردين داخليا.

وفي الوقت نفسه، تبذل جهود لإعادة توطين النازحين وإنشاء مساكن جديدة للمحتاجين، إلى جانب إعادة بناء المساكن المهدمة".

ومع ذلك، شدد غيتو على ضرورة أن توفر الحكومة علاجا فعالا للأفراد النازحين داخليا الذين تكبدوا خسائر في الممتلكات والمنازل، ويؤكد أن "الحكومة يجب أن تسن تدابير إدارية".

ويسلط غيتو الضوء على اتفاقية كمبالا، المعروفة أيضا باسم اتفاقية حماية ومساعدة النازحين داخليا في أفريقيا، التي تم التصديق عليها في أوغندا في عام 2009، باعتبارها اتفاقية إقليمية ملزمة قانونا تهدف إلى توفير الحماية والمساعدة والقرارات للنازحين داخليا في أفريقيا.

ومع ذلك، يلاحظ أن إثيوبيا وقعت وصدقت على اتفاقية كمبالا مع تحفظات على بعض المواد، مثل المادتين 12 و22.

ووفقا له، تتعلق المادة 12 من اتفاقية كمبالا بتعويض المشردين داخليا.

ويوضح قائلا: "بموجب هذه المادة، فإن الدول الأطراف مكلفة بتوفير سبل انتصاف فعالة للأفراد الذين شردوا، تتطلب المعايير الدولية من الدول الأطراف وضع إطار قانوني للتعويض العادل للأفراد النازحين داخليا عن الخسائر التي تكبدوها بسبب نزوحهم".

وعلى الرغم من تحفظات إثيوبيا بشأن هذه المادة، يجادل غيتو بأن الحكومة تتحمل مسؤولية تنفيذ حلول دائمة للنزوح الداخلي، لأن هؤلاء الأفراد هم مواطنون في البلاد. مثل