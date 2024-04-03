استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان « كيف أصبحت العاصمة الإدارية أيقونة الجمهورية الجديدة؟»، لافتًا أن العاصمة الإدارية، رمز للتطور والبناء خلال الأعوام السابقة، والتي تمثل أهم المدن الذاتية والمستدامة.

الحكومة المصرية

وأشار التقرير، أن الحكومة المصرية أعلنت في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مارس 2015، عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ففي واحدة من أهم المدن الذاتية والمستدامة، تم الإعلان عن المرحلة الأولى للعاصمة والتي تبلغ مساحة المشروع عند اكتماله فيها، حوالي 700 كيلو متر مربع، أي 170 ألف فدان على أن يتم التنفيذ على 3 مراحل.

المرحلة الأولى من المشروع كانت على مساحة 168 كيلو متر مربع، حوالي 40 فدان، وهي نصف مساحة القاهرة تقريبُا.

مدن شرق القاهرة

تقع العاصمة على بعد 45 كيلو متر من وسط القاهرة، وتتميز المرحلة الأولى بموقعها القريب من مشروع تنمية قناة السويس ومدن شرق القاهرة، بدر والشروق والقاهرة الجديدة، وترتبط المنطقة بـ4 طرق رئيسية، طريق السويس وطريق العين السخنة والطريق الدائري الأوسطي والطريق الإقليمي.

السيسي يكلف بإنشاء متحف المرأة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف الحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة، على أن يكون في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستحداث محورا لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعّال، جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في احتفالية يوم المرأة المصرية، وعرضتها قناة إكسترا نيوز.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في برامج التدريب التحويلي لرفع مهارات المرأة في الصناعات المطلوبة في سوق العمل، وكذلك في المجالات التكنولوجية والرقمنة، ما يزيد من فرص حصول المرأة على وظائف المرأة.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات في المناطق الريفية والنائية وتوفير الدعم الفني للمرأة في ريادة الأعمال، والتوسع في توفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.