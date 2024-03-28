رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتفقد محيط مبني البرلمان والحي الحكومي

تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، مسؤولو الجهاز، المنطقة المحيطة بمبنى البرلمان ومجلس الشيوخ، ومنطقة الحي الحكومي، والمحاور الرئيسية ومن ضمنها: محور محمد بن زايد الجنوبي مروراً بميدان الكاتدرائية، وطريق 4، مروراً بطريقى MU32 و MU5.

وحرص رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، على تفقد الموقع الخاص بمحطة الرافع الأوسطي الخاص بمنظومة مياه الشرب والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بسعة حوالي ١٢٥ ألف متر مكعب، وذلك تزامناً مع دخول فصل الربيع، واستعداداً لفصل الصيف.

وشدد الشربيني، على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من أعمال المشروع، موجهاً بتنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات للمنطقة، مع الأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، وبأسرع وقت.