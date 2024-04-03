عدد مرات صيام النبي صل الله عليه وسلم لشهر رمضان

يمثل صيام شهر رمضان المبارك الركن الرابع من أركان الإسلام، حيث أن صوم رمضان فرض على كل مسلم عاقل بالغ مطيق مقيم، ودليل فرضيته ثابت بالنص القرآني والأحاديث النبوية.

ففي الأية 183 من سورة البقرة قال الله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، وقد قال النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الشريف بنِيَ الإِسْلَام عَلَى خَمْسٍ وهي شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسُولُ اللَّه، وَإِقَام الصّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، و الحَجِّ، وصَوْمِ رمَضَانَ.

وعن عدد مرات صيام النبي صل الله عليه وسلم في رمضان، كشفت دار الافتاء المصرية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام تسع سنين، استنادا إلى ما قاله الإمام النووي في "المجموع": صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ رَمَضَانَ تِسْعَ سِنِينَ؛ لِأَنَّهُ فُرِضَ فِي شَعْبَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِن الْهِجْرَةِ، وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إحْدَى عَشْرَةَ مِن الْهِجْرَةِ.

وفي سياق آخر قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في فضل العشر الأواخر من رمضان أن هذه الليالي فُضِّلَت على سائر أيام العام بوقوع ليلة القدر ضمنها؛ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم" تَحَرَّوْا ليلةَ القدرِ في العشر الأواخر مِن رمضان، هى ليلة ساطعة البدر، جليلة القدر، عظيمة الأجر، يعدل ثوابها ما يزيد على ثلاثة وثمانين عامًا.