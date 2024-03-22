أستاذ فقه: الصيام دون صلاة أو ارتداء حجاب صحيح (فيديو)

أوضح الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، حكم الصيام في رمضان دون صلاة أو حجاب، مؤكدًا أن الإسلام لم يقل إن من يصم ولا يصلي صيامه حرام، أو من تصوم ولا ترتدي الحجاب صيامها غير مقبول.

وأضاف خلال برنامجه "لم يقل"، الذي يعرض على فضائية “الناس”، اليوم الجمعة: أن الإسلام فرق بين الأحكام وبعضها في العبادات.

أركان الصيام

وأوضح: "الصيام له أركان، ما دام ممتنع بنية صادقة للصيام لله عز وجل، فصيامه صحيح، ولا يجوز أن نقول له لازم تعيد الصيام علشان لم تصلى أو لم ترتدى الحجاب".

وتابع: "بلاش ندخل فى علاقة الناس مع ربنا، مفيش أى حد فينا يعرف عبادته مقبولة ولا لا وما علينا إلا الامتثال لطاعة الله".