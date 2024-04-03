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الأربعاء 03 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تتهم إسرائيل بتأجيج النزاع في الشرق الأوسط

روسيا
روسيا

 

اتهمت روسيا إسرائيل بالسعي إلى "تأجيج" النزاع في الشرق الأوسط، محملة إياها مسؤولية الضربة "غير المقبولة" التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفرت عن مقتل 13 شخصا.

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وندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا - خلال جلسة لمجلس الأمن الأمريكية - بـ"الانتهاك الصارخ" لسيادة سوريا، موضحًا أن موسكو ترى أن هذه الأفعال العدوانية من جانب إسرائيل تهدف إلى تأجيج النزاع، مضيفا "أنها غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن تتوقف"،  حسب أفادت قناة الحرة. 

وكانت إيران قد أكدت احتفاظها بحق الرد بعد الهجوم الذي استهدف مقر قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، مما أسفر عن مقتل أشخاص، بينهم قيادي وعناصر في الحرس الثوري الإيراني.

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